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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gặp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Li Junhua

Thứ Tư, 11:05, 26/08/2026
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VOV.VN - Chiều 25/8 (giờ New York), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Chương trình Lãnh đạo Việt Nam (VLP) và làm việc tại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã gặp ông Li Junhua, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng gặp Phó Tổng Thư ký Li Junhua ngay trước thềm Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc; đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Phó Tổng Thư ký Li Junhua trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), bao gồm việc chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn thường niên cấp cao về Phát triển bền vững (HLPF).

Phó Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ Liên hợp quốc đã dành cho Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nhấn mạnh những kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai bên trong thời gian qua; đề nghị sớm hoàn tất Khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027–2031 gắn kết chặt chẽ với các định hướng, chiến lược phát triển lớn của Việt Nam. 

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Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng gặp ông Li Junhua, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội.

Trước thực trạng tiến độ thực hiện SDG trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang chậm lại do tác động tiêu cực của các cuộc khủng hoảng đan xen, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải củng cố cam kết chính trị, đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế; thúc đẩy các giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và bao trùm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi để các nước đang phát triển tiếp cận công bằng với khoa học, công nghệ, tri thức và các nguồn lực phục vụ phát triển, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. 

Chia sẻ về tình hình phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam thời gian qua đã chủ động triển khai đồng bộ các chiến lược, chính sách trọng tâm và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực: kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, công tác xóa đói giảm nghèo đạt nhiều tiến bộ, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và phổ cập giáo dục cấp tiểu học... Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên định theo đuổi con đường phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là động lực của sự phát triển, kiên quyết không để ai bị bỏ lại phía sau. 

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Li Junhua.

Nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu; hỗ trợ nguồn lực tài chính, công nghệ để triển khai các cam kết khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ huy động hiệu quả nguồn vốn ODA, tập trung ưu tiên vào phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Li Junhua bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những quyết sách mang tính đột phá, quyết liệt cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Ông Li Junhua đặc biệt đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030, các mục tiêu chuyển đổi xanh và giảm phát thải.

Đánh giá cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cùng vai trò tiên phong của Việt Nam tại nhiều diễn đàn đa phương, ông Li Junhua nhấn mạnh Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên hợp quốc.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam thời gian qua đã chủ động triển khai đồng bộ các chiến lược, chính sách trọng tâm và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Li Junhua khẳng định Liên hợp quốc coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam và sẵn sàng đẩy mạnh tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, chia sẻ tri thức quản trị toàn cầu và tích cực kết nối các thể chế tài chính quốc tế và các ngân hàng phát triển nhằm hỗ trợ Việt Nam vượt qua các thách thức phát triển, kết nối các mục tiêu chuyển đổi năng lượng với thích ứng biến đổi khí hậu, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Phó Tổng Thư ký khẳng định sẵn sàng phối hợp trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc; nhấn mạnh các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong chặng đường phát triển thời gian tới.

Văn Hiếu/VOV
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