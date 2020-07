Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Dominic Raab bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt-Anh trong 10 năm qua kể từ khi thiết lập. Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển và tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục được mở rộng và tăng cường trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai nước tăng cường trao đổi, thúc đẩy các đoàn thăm nhau khi điều kiện cho phép, đồng thời duy trì các cơ chế hợp tác trong đó có Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng và tiếp tục trao đổi, hướng đến ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Anh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ những nỗ lực cũng như các sáng kiến thúc đẩy hợp tác quốc tế của Chính phủ Anh để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Anh trong các nỗ lực này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tiếp tục hỗ trợ nhau bảo hộ công dân, khẳng định Việt Nam tạo điều kiện để các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý, lao động trình độ cao từ nước ngoài, trong đó có Anh, được nhập cảnh để làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Dominic Raab nêu rõ Anh coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình tại châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á; mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường các thỏa thuận song phương nhằm duy trì đà quan hệ hai bên khi Anh rời EU nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Bộ trưởng Dominic Raab chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc ứng phó với dịch Covid-19; cảm ơn sự tận tình của các cơ quan chức năng và các bác sĩ Việt Nam trong hỗ trợ, chữa trị cho các công dân Anh bị nhiễm virus. Bộ trưởng Ngoại giao Anh cũng thông báo Anh đã xếp công dân Việt Nam vào danh sách các nước nhập cảnh vào Anh không phải cách ly.

Bộ trưởng Dominic Raab đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; khẳng định Anh sẵn sàng tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các khuôn khổ đa phương, tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như tại các diễn đàn quốc tế khác; khẳng định sự ủng hộ của Anh trong việc giữ gìn hoà bình, an ninh và ổn định, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 tại Biển Đông; mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN-Anh và đề nghị Việt Nam ủng hộ Anh phát triển hợp tác Anh- ASEAN.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa Anh và Việt Nam trên các diễn đàn đa phương; khẳng định với tư cách Chủ tịch ASEAN, Việt Nam ủng hộ các đối tác bên ngoài, trong đó có Anh, tăng cường hợp tác với ASEAN và hoan nghênh các đóng góp xây dựng của các bên trong đó có Anh cho hòa bình, hợp tác, phát triển, đảm bảo luật pháp quốc tế ở khu vực và trên thế giới./.