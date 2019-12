Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia

Ngày 23/12, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại nhà làm việc Bộ Ngoại giao.



Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm gần đây, trong đó có việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và đạt được những thành tích ấn tượng trong xóa đói giảm nghèo.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng chúc mừng bà Retno Marsudi được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024, bày tỏ tin tưởng Chính phủ Indonesia sẽ thực hiện thành công chiến lược “Tầm nhìn Indonesia 2045”, đưa "đất nước vạn đảo" trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới và xóa bỏ hoàn toàn đói nghèo vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, đặc biệt là hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 ước đạt khoảng 9,6 tỷ USD, tiến gần tới mục tiêu 10 tỷ USD mà hai nước đã đề ra.

Trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/1955 – 2020), hai Bộ trưởng nhất trí cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác song phương trên mọi mặt, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm để nâng cao nhận thức về sự hợp tác gắn bó giữa hai nước, tăng cường các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có việc tổ chức kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương, kỳ họp thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật cũng như đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Indonesia giai đoạn 2019 – 2023.

Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Hai bên chia sẻ đánh giá tình hình quốc tế và khu vực đang có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, nhất trí trong bối cảnh đó hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia có ý nghĩa quan trọng không chỉ với hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và hai nước cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2020.

Về hợp tác ASEAN, Indonesia khẳng định ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch với chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, trong đó có thảo luận về Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025, đánh giá việc triển khai Hiến chương ASEAN, thúc đẩy hợp tác biển, tăng quyền cho phụ nữ và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh cũng như thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực Mê Công gắn với các kế hoạch phát triển chung của ASEAN.

Hai bên nhất trí sẽ cùng các thành viên khác thúc đẩy Tài liệu quan điểm của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) đã được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 34 (Thái Lan, 6/2019), coi đây là một cơ sở quan trọng để ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài trong thời gian tới.

Về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, đặc biệt là những hành vi xâm phạm các lợi ích chính đáng của các quốc gia ven biển, cản trở các hoạt động kinh tế bình thường đã có từ lâu, cho rằng những hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực, trái với tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ảnh hưởng đến môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Hai Bộ trưởng nhất trí Việt Nam và Indonesia cùng các nước ASEAN cần tiếp tục phối hợp lập trường, duy trì tiếng nói chung và vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao trật tự dựa trên luật lệ và tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Liên hợp quốc, đặc biệt tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2020. Indonesia cam kết ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 01/2020, đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức Thảo luận mở về kỷ niệm 75 năm Hiến chương Liên hợp quốc và Buổi báo cáo về hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, khu vực./.