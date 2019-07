Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Latvia

Tại buổi hội đàm sáng 17/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics, chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Latvia từ năm 1996; bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần tạo động lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước có nhiều bước phát triển mới, sâu rộng hơn.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các bộ, ngành và địa phương nhằm tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế-thương mại- đầu tư.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như nông - lâm - thủy sản, hàng dệt may, giày dép, sản phẩm mây tre đan, gỗ… vào thị trường Latvia và các nước Baltic cũng như các mặt hàng mà Latvia có thế mạnh như công nghệ xanh, chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến gỗ, sản xuất thiết bị máy móc… có cơ hội vào thị trường Việt Nam và ASEAN.



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn sự ủng hộ của Latvia, với tư cách là thành viên của Liên minh Châu Âu, trong việc ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics khẳng định ủng hộ và sẽ thúc đẩy để hai Hiệp định nêu trên sớm được phê chuẩn và thực thi, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam - Latvia.

Toàn cảnh cuộc hội đàm.

Hai bên cũng đã trao đổi về các định hướng hợp tác giữa hai nước trên những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như: giáo dục - đào tạo, lao động, du lịch, vận tải… Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh việc hai nước ký Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nhân dịp này và việc hai bên tổ chức Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam - Latvia nhân chuyến thăm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEM và các diễn đàn quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn Latvia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của Latvia trong thời gian thực hiện trọng trách này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải. Latvia khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.