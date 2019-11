Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

Sáng 4/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, Đặc phái viên Tổng thống, Trưởng đoàn Mỹ dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua, thống nhất cùng phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong năm 2020, khi hai nước kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Mỹ và Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong năm tới, tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại tăng trưởng trên cơ sở cùng có lợi.