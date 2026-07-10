Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chào mừng ông Omura Hideaki đến thăm, làm việc tại Việt Nam và bày tỏ vui mừng về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản bước vào năm thứ 3 đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Nhất là tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có chuyến thăm Việt Nam rất thành công. Ngay sau chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt danh mục các nhiệm vụ hợp tác với Nhật Bản và giao các bộ, ngành Việt Nam thực hiện, có thời hạn, lộ trình cụ thể, bao gồm đa dạng các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, nông nghiệp, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân...

Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện thành công hai mục tiêu, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo Phó Thủ tướng, trong quá trình đó, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, là người bạn đồng hành, tin cậy trên chặng đường phát triển mới; đồng thời hợp tác địa phương là kênh quan trọng, thực chất nhằm làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Đánh giá cao hợp tác giữa Aichi với thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thống đốc Omura tiếp tục nghiên cứu mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Việt Nam như Hà Nội và Phú Thọ; đồng thời mong muốn Aichi quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn của tỉnh nghiên cứu, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Aichi có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên thu hút như sản xuất ô tô, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh; Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, như mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam trong đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đánh giá cao hợp tác giữa Aichi với thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thống đốc Omura tiếp tục nghiên cứu mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Aichi, đầu tư, kinh doanh hiệu quả và đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Thống đốc Omura Hideaki cho biết, Aichi là trung tâm công nghiệp chế tạo hàng đầu của Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của Toyota cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam. Tỉnh cũng có nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội và triển khai đầu tư tại Việt Nam, thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, trong đó mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.