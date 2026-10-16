Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc truyền đạt những nội dung cốt lõi của Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, họ tp, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Theo lãnh đạo Chính phủ, Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2026, tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.

GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tăng trưởng tích cực. Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kết quả, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 3.055,7 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán 20,8% và tăng 14% so với thực hiện năm 2025, bảo đảm mục tiêu tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025 theo chỉ đạo của Trung ương. Nợ công, nợ Chính phủ lần lượt khoảng 33-34% GDP và 32-33% GDP, thấp hơn giới hạn quy định.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, cải cách thủ tục hành chính đạt mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết và nhiều văn bản khác, qua đó đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, vượt yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn; chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt; hoàn thành sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố.

Cùng với đó, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng lên. Lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1/7/2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại tiếp tục là điểm sáng.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Trung ương chỉ rõ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: lạm phát 9 tháng ở mức 4,52%, sát mục tiêu trung bình cả năm (4,5%); thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài.

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; lãi suất cho vay cao; doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó tiếp cận vốn, tín dụng. Có 24/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thời gian từ nay đến cuối năm, Trung ương xác định phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Cùng với đó điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu với mức giá phù hợp, không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống.

Chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng

Với năm 2027, Trung ương tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.

Ông Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, trong đó tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 36-38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%.

“Trung ương đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố, trong đó có 30/34 địa phương có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thông tin.

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và các chủ trương lớn về tài chính - ngân sách, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Trung ương đồng ý phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 20,2% GDP.

Tổng chi năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 43% tổng chi; chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%.

Cùng với đó, tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực thi quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trong đó, phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại và sức chống chịu.

Về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, Trung ương lưu ý việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc; thúc đẩy đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình.

“Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do theo phong trào, gây trùng lặp, phân tán, lãng phí nguồn lực”, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc quán triệt nội dung tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 71-NQ/TW; tạo chuyển biến căn bản về văn hóa, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; tạo chuyển biến căn bản trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là ngoại giao kinh tế và văn hóa, ngoại giao công nghệ; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội cũng nằm trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp Trung ương yêu cầu thực hiện.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.