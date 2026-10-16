English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Thứ Sáu, 12:14, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trung ương đồng ý tổng chi năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%.

Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc truyền đạt những nội dung cốt lõi của Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

pho thu tuong thuong truc nam 2027, tang truong gdp tu 10 tro len hinh anh 1
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, họ tp, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Theo lãnh đạo Chính phủ, Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2026, tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.

GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tăng trưởng tích cực. Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kết quả, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 3.055,7 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán 20,8% và tăng 14% so với thực hiện năm 2025, bảo đảm mục tiêu tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025 theo chỉ đạo của Trung ương. Nợ công, nợ Chính phủ lần lượt khoảng 33-34% GDP và 32-33% GDP, thấp hơn giới hạn quy định.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, cải cách thủ tục hành chính đạt mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết và nhiều văn bản khác, qua đó đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, vượt yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn; chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt; hoàn thành sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố.

Cùng với đó, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng lên. Lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1/7/2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại tiếp tục là điểm sáng.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Trung ương chỉ rõ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: lạm phát 9 tháng ở mức 4,52%, sát mục tiêu trung bình cả năm (4,5%); thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài.

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; lãi suất cho vay cao; doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó tiếp cận vốn, tín dụng. Có 24/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở…

pho thu tuong thuong truc nam 2027, tang truong gdp tu 10 tro len hinh anh 2
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. 

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thời gian từ nay đến cuối năm, Trung ương xác định phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Cùng với đó điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu với mức giá phù hợp, không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống.

Chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng

Với năm 2027, Trung ương tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.

Ông Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, trong đó tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 36-38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%.

“Trung ương đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố, trong đó có 30/34 địa phương có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thông tin.

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và các chủ trương lớn về tài chính - ngân sách, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Trung ương đồng ý phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 20,2% GDP.

Tổng chi năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 43% tổng chi; chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%.

Cùng với đó, tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực thi quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trong đó, phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại và sức chống chịu.

Về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, Trung ương lưu ý việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc; thúc đẩy đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình.

“Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do theo phong trào, gây trùng lặp, phân tán, lãng phí nguồn lực”, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc quán triệt nội dung tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 71-NQ/TW; tạo chuyển biến căn bản về văn hóa, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; tạo chuyển biến căn bản trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là ngoại giao kinh tế và văn hóa, ngoại giao công nghệ; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội cũng nằm trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp Trung ương yêu cầu thực hiện.

tbt-ctn-phat-bieu.jpg

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Kim Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quy định số 225/QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Quy định số 225/QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

VOV.VN - Ngày 14/10/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định số 225/QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định số 225/QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

VOV.VN - Ngày 14/10/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Điều kiện và giới hạn theo từng nhóm đảng viên
Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Điều kiện và giới hạn theo từng nhóm đảng viên

VOV.VN - Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh xác định quyền, điều kiện và giới hạn theo từng nhóm đảng viên thay vì áp dụng một cách tiếp cận đồng nhất, trong đó có đảng viên là cán bộ, công chức và đảng viên ngoài khu vực công.

Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Điều kiện và giới hạn theo từng nhóm đảng viên

Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Điều kiện và giới hạn theo từng nhóm đảng viên

VOV.VN - Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh xác định quyền, điều kiện và giới hạn theo từng nhóm đảng viên thay vì áp dụng một cách tiếp cận đồng nhất, trong đó có đảng viên là cán bộ, công chức và đảng viên ngoài khu vực công.

Rõ thẩm quyền còn xin ý kiến nhiều khâu làm chậm công việc và mờ trách nhiệm
Rõ thẩm quyền còn xin ý kiến nhiều khâu làm chậm công việc và mờ trách nhiệm

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thực tiễn cho thấy, có những công việc pháp luật và các quy định đã xác định rõ thẩm quyền nhưng khi thực hiện vẫn phải xin ý kiến qua nhiều cấp, nhiều khâu. Điều đó không chỉ làm chậm công việc mà còn làm mờ trách nhiệm của chủ thể quyết định.

Rõ thẩm quyền còn xin ý kiến nhiều khâu làm chậm công việc và mờ trách nhiệm

Rõ thẩm quyền còn xin ý kiến nhiều khâu làm chậm công việc và mờ trách nhiệm

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thực tiễn cho thấy, có những công việc pháp luật và các quy định đã xác định rõ thẩm quyền nhưng khi thực hiện vẫn phải xin ý kiến qua nhiều cấp, nhiều khâu. Điều đó không chỉ làm chậm công việc mà còn làm mờ trách nhiệm của chủ thể quyết định.

"Lãnh đạo phát triển KT-XH theo cách làm cũ thì rất khó đáp ứng yêu cầu"
"Lãnh đạo phát triển KT-XH theo cách làm cũ thì rất khó đáp ứng yêu cầu"

VOV.VN - "Đối với Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nếu vẫn lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội theo cách làm cũ, chủ yếu nghe báo cáo, giao chỉ tiêu, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ từng vụ việc, thì rất khó đáp ứng yêu cầu"

"Lãnh đạo phát triển KT-XH theo cách làm cũ thì rất khó đáp ứng yêu cầu"

"Lãnh đạo phát triển KT-XH theo cách làm cũ thì rất khó đáp ứng yêu cầu"

VOV.VN - "Đối với Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nếu vẫn lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội theo cách làm cũ, chủ yếu nghe báo cáo, giao chỉ tiêu, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ từng vụ việc, thì rất khó đáp ứng yêu cầu"

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội