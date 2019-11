Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Hôm nay (28/11), ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26 của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín và ngang tầm nhiệm vụ” và Nghị quyết 18 của Trung ương về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Sau 2 năm thực hiện các Nghị quyết này, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, lập xong phương án sắp xếp 32/141 xã, phường, thị trấn, giảm 23 xã và khoảng 440 cán bộ, công chức, 325 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã hoàn chỉnh “Đề án sắp xếp các thôn, bản, khu phố chưa đạt chuẩn", dự kiến giảm được 283/1082 thôn, bản và giảm 849 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy đã giảm bớt đầu mối, giảm khâu trung gian, hoạt động có hiệu quả, gắn tinh giảm biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác nêu lên một số hạn chế của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ là khâu yếu chưa được quan tâm đúng mức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giá sát chưa cao.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Việc tinh giảm biên chế theo lộ trình tuy đảm bảo nhưng chưa đúng với thực chất, giảm chủ yếu là do nghỉ hưu, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa có phương án để bố trí công tác khác;

Tiến độ thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các thôn bản khu phố còn chậm so với kế hoạch; Quá trình triển khai thực hiện mô hình thí điểm sáp nhập một số cơ quan, đơn vị còn chậm và lúng túng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Tỉnh cũng đã có một số mô hình, cách làm hay. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác cán bộ.

"Tổ chức sắp xếp mạnh như vậy nhưng kết quả thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội tốt hơn. Sắp xếp xã phường, thị trấn phức tạp lắm, thôn nọ với thôn kia đã phức tạp rồi mà không gây xáo trộn, tạo ra được sự đồng thuận, tạo sự ổn định mà lại có phát triển. Qua kiểm tra phát hiện những cách làm tốt, mô hình hay để chúng ta đề xuất nhân rộng ra", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, trong buổi sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về tình hình kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả của tỉnh Quảng Bình đạt được trong năm nay. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế; Thực hiện các giải pháp nâng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; Quan tâm xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí nâng cao gắn với chương trình “mỗi xã một sản phẩm”.