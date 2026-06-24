Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng thương hiệu, "hộ chiếu" nông sản

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, các bộ, ngành, địa phương cùng các cấp Hội đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp; các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn được xây dựng, nhân rộng...

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: VGP/Thu Giang

Tuy nhiên, công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Quy mô sản xuất tại nhiều nơi còn nhỏ lẻ, phân tán; việc kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc ở một số địa bàn còn hạn chế. Trong khi đó, yêu cầu của thị trường ngày càng cao về chất lượng, minh bạch thông tin, sản xuất xanh, giảm phát thải và trách nhiệm môi trường. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, kinh tế số và thương mại điện tử phát triển mạnh, công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm cần tiếp tục đổi mới trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lấy sức khỏe nhân dân làm trung tâm

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, vấn đề an toàn thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Thu Giang

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã cùng Chính phủ triển khai thực hiện nhiều Chương trình phối hợp với trọng tâm là tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ quan tâm đặc biệt đến nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, coi đây là giải pháp có tính cấp bách và chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, coi tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết và lấy đó làm cơ sở, là thước đo giá trị thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

"Bảo đảm an toàn thực phẩm là bảo vệ sức khỏe nhân dân, cộng đồng và cũng là bảo vệ nền kinh tế nông nghiệp rất quan trọng của đất nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, đây là lĩnh vực công tác cần có sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đổi mới phương thức, đồng hành cùng người dân sản xuất an toàn

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nhà nước, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tích cực, chủ động, thiết thực phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện chương trình này một cách sáng tạo, hiệu quả, thiết thực hơn nữa.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy, thể hiện vai trò nòng cốt các cấp Hội và hội viên trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ.

Hai Hội cần tiếp tục đổi mới về nội dung và cách thức triển khai, chuyển mạnh phương thức "tuyên truyền, vận động truyền thống" sang "dẫn dắt, hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân", đẩy mạnh tuyên truyền thông qua xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; tăng cường "hỗ trợ theo kết quả", "hỗ trợ đầu ra", bảo đảm "xanh - sạch - truy xuất", xây dựng thương hiệu, "hộ chiếu" nông sản.

Bộ VHTT&DL phối hợp đẩy mạnh phong trào nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm của chị em phụ nữ trong tiêu dùng thực phẩm và tại chính bữa ăn hàng ngày của gia đình; lấy gia đình và thành viên gia đình là điểm tựa, nòng cốt để chuyển đổi thức ăn thông minh, thức ăn sạch.

Đồng thời, các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ người dân, nhất là các hộ sản xuất nhỏ lẻ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết sản xuất, tiêu thụ; tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.