Phụ nữ lãnh đạo: Từ bản lĩnh dấn thân đến khát vọng cống hiến

Vị thế phụ nữ trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định

Trao đổi với phóng viên về chủ đề “Phụ nữ tham chính - Nỗ lực vươn lên trong công vụ”, bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng so với các giai đoạn trước, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong hệ thống chính trị đã có bước phát triển rõ nét và mang tính nền tảng.

Nếu trước đây sự tham gia của phụ nữ chủ yếu mang tính đại diện thì hiện nay họ đã trở thành lực lượng quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách, tham gia sâu vào quản trị quốc gia và đời sống xã hội.

Sự chuyển biến này không chỉ thể hiện ở việc gia tăng số lượng nữ đại biểu dân cử, nữ lãnh đạo, quản lý ở các cấp mà còn ở sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tư duy chiến lược.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà

Theo bà Hà, phụ nữ ngày nay chủ động đảm nhận nhiều vị trí then chốt, tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước như cải cách thể chế, phát triển bền vững, chuyển đổi số hay hội nhập quốc tế.

“Phụ nữ Việt Nam hiện nay không còn chờ đợi cơ hội mà đã chủ động tạo ra cơ hội cho mình thông qua học tập, rèn luyện và khẳng định năng lực trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao”, bà Hà nhấn mạnh.

Dù đạt được nhiều tiến bộ, phụ nữ khi tham gia lãnh đạo khu vực công vẫn đối diện với một số rào cản nhất định. Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở cơ chế hay chính sách mà còn xuất phát từ định kiến giới trong xã hội. Điều này khiến phụ nữ đôi khi phải nỗ lực nhiều hơn để được ghi nhận về năng lực và uy tín lãnh đạo.

Bên cạnh đó, áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình vẫn là một thách thức thực tế. Nhiều phụ nữ có năng lực và khát vọng cống hiến nhưng còn e ngại khi đảm nhận vị trí lãnh đạo vì lo khó đáp ứng đồng thời yêu cầu cao của công việc và trách nhiệm gia đình.

Một vấn đề khác là cơ hội tiếp cận các vị trí lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực hoặc cấp quản lý chưa thật sự bình đẳng. Việc quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa có lộ trình dài hạn.

Tuy nhiên, bà Hà cho rằng nhận thức xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Ngày càng nhiều phụ nữ vượt qua giới hạn của bản thân, khẳng định năng lực bằng kết quả công việc và tinh thần trách nhiệm.

Chia sẻ về hành trình công tác của mình, bà Lê Thu Hà cho rằng bài học lớn nhất là phải tin vào giá trị của chính mình và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Trong môi trường công vụ với áp lực cao, phụ nữ đôi khi phải đối diện với sự hoài nghi về năng lực lãnh đạo. Vì vậy, việc không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng nhiệm vụ là yếu tố quan trọng để tạo dựng uy tín. “Kết quả công việc chính là câu trả lời thuyết phục nhất đối với mọi định kiến”, bà Hà nói.

Ngoài ra, phụ nữ cần biết quản trị tốt thời gian và năng lượng của bản thân, đồng thời xây dựng môi trường hỗ trợ từ gia đình và đồng nghiệp để có thể duy trì sự bền bỉ trong công việc.

Theo bà Lê Thu Hà, tinh thần nhân văn và sự đồng cảm trong lãnh đạo cũng là lợi thế riêng của phụ nữ, giúp kết nối con người, tạo dựng lòng tin và thúc đẩy sự đồng thuận trong tổ chức.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, bà Hà cho rằng phụ nữ có nhiều lợi thế trong lãnh đạo và điều hành nếu được tạo điều kiện phát huy đúng mức. Một trong những thế mạnh nổi bật là khả năng lắng nghe, thấu cảm và kết nối con người. Những phẩm chất này giúp người lãnh đạo nữ xây dựng môi trường làm việc nhân văn, cởi mở và hướng tới mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, phụ nữ thường cẩn trọng, trách nhiệm và bền bỉ trong triển khai công việc, đồng thời có khả năng tổ chức và điều phối nguồn lực linh hoạt khi phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

“Phụ nữ cũng mang đến góc nhìn nhân văn và toàn diện hơn trong hoạch định chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế hay bình đẳng cơ hội”, bà Hà cho biết.

Vai trò nổi bật trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Trong bối cảnh cải cách hành chính và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng thể hiện rõ vai trò và đóng góp trong quản trị công.

Theo bà Lê Thu Hà, nhiều cán bộ nữ đã tham gia tích cực vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy tư duy quản trị lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, phụ nữ ngày càng chủ động tiếp cận công nghệ mới, từ quản lý hồ sơ điện tử, điều hành công việc trên nền tảng số đến tham gia xây dựng chính sách về dữ liệu và an toàn thông tin. Không ít nữ cán bộ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong triển khai các chương trình chuyển đổi số tại các bộ, ngành và địa phương.

“Trong tiến trình cải cách và chuyển đổi số hiện nay, đội ngũ cán bộ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà đang dần trở thành lực lượng kiến tạo”, bà Hà nhận định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt, khẳng định vai trò, vị thế, sự đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực

Gửi gắm thông điệp tới phụ nữ trẻ đang công tác trong các cơ quan nhà nước, bà Lê Thu Hà cho rằng điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng khát vọng cống hiến một cách nghiêm túc và bền bỉ.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phụ nữ trẻ cần không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện tư duy chiến lược và khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, cần dám nhận việc khó, dám chịu trách nhiệm và mạnh dạn tham gia các chương trình đào tạo, quy hoạch cán bộ để tích lũy kinh nghiệm và xây dựng uy tín cá nhân.

“Lãnh đạo không chỉ là vị trí, mà trước hết là tinh thần trách nhiệm và khả năng dẫn dắt vì lợi ích chung”, bà Hà nhấn mạnh.

Nhớ lại một dấu mốc trong quá trình công tác, bà Hà kể về thời điểm được giao phụ trách một nhiệm vụ phức tạp liên quan đến xây dựng và hoàn thiện chính sách khi còn khá trẻ.

Áp lực công việc lớn, kinh nghiệm chưa nhiều, thậm chí có những ý kiến hoài nghi về khả năng của phụ nữ trong các lĩnh vực đòi hỏi tư duy chiến lược. Tuy nhiên, bằng sự chuẩn bị nghiêm túc, nghiên cứu sâu tài liệu và lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, bà đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được sự ghi nhận.

“Uy tín của người cán bộ không đến từ lời nói mà đến từ kết quả công việc và sự tận tâm với lợi ích chung”, bà Lê Thu Hà chia sẻ.