Phường đầu tiên của Đà Nẵng tổ chức đại hội điểm sau sáp nhập

"Thành phố Đà Nẵng (mới) sẽ ban hành những chính sách mới"

VOV.VN - Chiều 4/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng (mới) có buổi tiếp xúc cử tri xã miền núi Trà My, thành phố Đà Nẵng mới (gồm 3 xã Trà Sơn, Trà Dương, Trà Giang và thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).