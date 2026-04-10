Quá trình công tác của tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu

Sáng 10/4, tại Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu sinh ngày: 26/1/1972; Quê quán: TP Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật.

Tóm tắt quá trình công tác

Từ 9/1991 - 11/2002

Cán bộ Cục Cảnh sát Bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

12/2002 - 2/2006

Phó Trưởng phòng Xây dựng lực lượng, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

3/2006 - 7/2006

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

8/2006 - 2/2007

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

3/2007 - 12/2009

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

1/2010 - 7/2012

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

8/2012 - 7/2018

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

8/2018 - 2/2019

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

3/2019 - 9/2019

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

10/2019 - 2/2022

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

3/2022 - 7/2024

Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an.

4/2022

Được phong quân hàm Thiếu tướng.

8/2024 - 9/2024

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

10/2024 - 2/2025

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

3/2025 - 6/2025

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

7/2025 - 1/2026

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (mới) nhiệm kỳ 2021-2026, theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1/2026 - 4/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XVI (từ 3/2026).

4/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

10/4/2026

Nhận quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.