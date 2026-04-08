Quan điểm về báo chí trong văn kiện Đại hội: “Chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại"

Tiên phong trong định hướng, cầu nối thúc đẩy hành động

Tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, trong kỷ nguyên mới, báo chí, xuất bản, truyền thông cần nỗ lực để trở thành lực lượng tiên phong trong định hướng, cầu nối phản ánh và thúc đẩy hành động, đồng thời là công cụ giám sát hữu hiệu nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo đảm tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phục vụ đất nước và nhân dân.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định: “Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên nền tảng số”.

"Đây là là sự kế thừa và phát triển toàn diện quan điểm của Đảng ta về công tác báo chí, xuất bản, truyền thông trong thời kỳ mới. Quan điểm về báo chí, xuất bản, truyền thông trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là định hướng phản ánh tư duy chiến lược, bước đột phá quan trọng; nhận diện đầy đủ, toàn diện quy luật vận động của công tác tư tưởng; phản ánh xu thế phát triển đa dạng của lĩnh vực thông tin hiện nay; khẳng định vị thế trụ cột, tầm nhìn phát triển của báo chí, xuất bản, truyền thông trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc. Báo chí, với các chức năng cơ bản như thông tin, phản biện, giám sát, giữ gìn và phát triển văn hóa… có vai trò xung kích, trung tâm trong việc định hướng tư tưởng, tạo dựng đồng thuận xã hội hướng tới việc xây dựng niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển”, ông Lê Quốc Minh nêu ý kiến.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu chung là xây dựng báo chí, xuất bản, truyền thông “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Yêu cầu “chuyên nghiệp” đòi hỏi phát huy tự chủ chiến lược, xây dựng mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định và ổn định để phát triển bền vững. Báo chí phải là lực lượng tiên phong đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng thời kiên định tôn chỉ báo chí cách mạng, phát huy tính chiến đấu, chủ động định hướng dư luận trước các vấn đề phức tạp, kết hợp lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu về bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực dẫn dắt thông tin trong môi trường số. Thông tin phải chính xác, thống nhất, bám sát định hướng của Đảng. Báo chí không chỉ là “người thư ký trung thành của thời đại” mà còn là “ngọn đuốc soi đường”, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh, an toàn và phát triển.

Văn kiện nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Báo chí cần làm tốt công tác thông tin, bảo đảm đồng thuận xã hội; thực hiện công khai, minh bạch, lắng nghe, giải thích thấu đáo, kiên trì thuyết phục; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện xuyên tạc, đồng thời tôn trọng phản biện và kịp thời điều chỉnh bất hợp lý trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, báo chí, xuất bản, truyền thông phải nâng cao vai trò cung cấp thông tin, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đội ngũ làm báo cần là những chiến sĩ tinh nhuệ trên mặt trận văn hóa, có bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ nghiệp vụ cao.

Yêu cầu “chuyên nghiệp” còn thể hiện ở việc tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái.

Những “binh chủng” tiên phong trên mặt trận văn hóa

Theo ông Lê Quốc Minh, Văn kiện Đại hội XIV đề cao yếu tố con người và văn hóa, xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng. Do đó, yêu cầu “nhân văn” đối với báo chí, xuất bản, truyền thông trở nên đặc biệt quan trọng nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh và hoàn thiện con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khi thực hiện tốt yêu cầu này, báo chí sẽ góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức; tăng cường “sức đề kháng” văn hóa trước các yếu tố tiêu cực; bài trừ những biểu hiện lai căng, hủ lậu; đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc lịch sử và truyền thống.

Tính “nhân văn” giúp báo chí trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận văn hóa, khơi thông nguồn lực văn hóa, phát huy giá trị và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Trong kỷ nguyên mới với sự phát triển của chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, yêu cầu “hiện đại” không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ mà là quá trình chuyển đổi toàn diện về tư duy, phương thức vận hành và mô hình phát triển.

Báo chí hiện đại cần thích ứng nhanh với môi trường truyền thông mới, gắn với nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công cụ phân tích hành vi người dùng. Đồng thời phải bảo đảm tính nhanh nhạy nhưng vẫn chính xác, cân bằng giữa tốc độ và độ tin cậy, bởi nếu chạy theo tốc độ mà bỏ qua tính xác thực sẽ làm mất niềm tin - giá trị cốt lõi của báo chí.

Trong quá trình hiện đại hóa, báo chí vẫn phải giữ vững bản sắc, tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm xã hội. Công nghệ có thể thay đổi cách truyền tải, nhưng không thể thay thế các giá trị như trung thực, khách quan, nhân văn.

"Trong toàn bộ tiến trình xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Công nghệ không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Chính con người là chủ thể sáng tạo nội dung, quyết định giá trị và định hướng thông tin. Vì vậy, con người phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển báo chí, xuất bản. Đảng luôn nhấn mạnh xây dựng đội ngũ người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với định hướng tư tưởng, đồng thời có trình độ chuyên môn cao và năng lực nghề nghiệp hiện đại", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.