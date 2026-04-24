"Quản trị quốc gia và đào tạo nhân lực quản lý trong kỷ nguyên mới”

Mạng lưới GPPA thành lập với sự tham gia của 10 cơ sở đào tạo chính sách và quản trị công trên toàn quốc, gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Chính sách và Phát triển; Học viện Hành chính và Quản trị công trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Khoa học xã hội trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng; Đại học Kinh tế thuộc Đại học Huế; Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao sáng kiến thành lập GPPA - mạng lưới chiến lược kết nối các cơ sở đào tạo, các nhà khoa học để cùng nhau chia sẻ tri thức, xây dựng cộng đồng khoa học về chính sách và quản trị công, phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, seminar khoa học; thúc đẩy xuất bản và truyền thông học thuật, hợp tác nghiên cứu và tư vấn, phản biện chính sách dựa trên bằng chứng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng kỳ vọng, GPPA sẽ trở thành một mạng lưới mang tính hình mẫu, điển hình, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo các cơ sở đào tạo chính sách và quản trị công cùng thực hiện nghi thức ra mắt GPPA. (Ảnh: Đức Mạnh)

PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch GPPA năm 2026 cho biết, trên cơ sở tôn trọng và phát huy thế mạnh, bản sắc riêng của từng thành viên, các thành viên của GPPA sẽ hoạt động trên tinh thần liên kết, chia sẻ, hợp tác và cùng kiến tạo những giá trị chung vì một nền quản trị công hiện đại, hiệu quả và trách nhiệm giải trình cao.

Tại diễn đàn khoa học thường niên lần thứ nhất, PGS.TS Bùi Huy Nhượng đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận và làm rõ 3 nội dung chính: Một là, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mô hình quản trị quốc gia ở Việt Nam nên theo xu hướng nào? Nền quản trị quốc gia hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao trong kỷ nguyên số đã và đang đặt ra yêu cầu gì đối với nguồn nhân lực quản lý công hiện nay? Cần làm gì để đáp ứng yêu cầu đó? Hai là, quá trình tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay đã và đang đặt ra các yêu cầu gì đối với nguồn nhân lực quản lý? Cần làm gì để đáp ứng yêu cầu đó? Ba là, các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu về chính sách công và quản lý cần và có thể làm gì để đóng góp xây dựng nền quản trị quốc gia hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao trong kỷ nguyên số?

Các ý kiến trao đổi tại diễn đàn đã khẳng định, việc triển khai các chủ trương của Đảng trong thời gian qua đã mang lại những chuyển biến rõ rệt trong quản trị quốc gia ở Việt Nam. Bộ máy hành chính công của Việt Nam được tổ chức lại theo hướng tinh gọn; phân cấp và phân quyền được mở rộng, trong đó mô hình chính quyền hai cấp đang từng bước hoàn thiện, góp phần giảm tầng nấc trung gian và nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cải cách thể chế và quản trị quốc gia vẫn còn đối mặt với một số hạn chế như sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương chưa thực sự linh hoạt; phân cấp - phân quyền mở rộng nhưng trách nhiệm giải trình chưa tương xứng; đội ngũ cán bộ công vụ vẫn thiếu kỹ năng phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu, tư duy chiến lược và năng lực số còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của nền quản trị quốc gia mới.

Các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi tại diễn đàn. (Ảnh: Đức Mạnh)

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu cấp bách trong đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý và chính sách công đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế và hiện đại hóa nền hành chính công ở Việt Nam. Từ đó, các diễn giả đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số ở nước ta hiện nay, chuyển đổi từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Những vấn đề trao đổi tại diễn đàn được Ban Tổ chức tổng hợp thành báo cáo tư vấn chính sách gửi lên các cơ quan Đảng và Nhà nước, cùng các bên liên quan nhằm hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam.