Quảng Ninh: Mô hình dân vận khéo - đồng thuận từ cơ sở để giữ an toàn phiên tòa

Thứ Sáu, 05:05, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn các phiên tòa, bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật còn đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và đặc biệt là sự khéo léo trong công tác dân vận của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an.

 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra mắt mô hình dân vận khéo “Nhân dân đồng thuận - Phiên tòa an toàn”, góp phần chủ động phòng ngừa các tình huống phức tạp, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thực tế cho thấy, tại nhiều phiên tòa có tính chất phức tạp, được dư luận quan tâm, số lượng người tham dự đông, tâm lý dễ bị kích động hoặc phát sinh những tình huống ngoài dự kiến. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp bảo đảm an ninh, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định công tác dân vận phải đi trước một bước, lấy tuyên truyền, giải thích và tạo sự đồng thuận trong nhân dân làm giải pháp nền tảng. Mô hình “Nhân dân đồng thuận - Phiên tòa an toàn” được triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; đồng thời tạo điều kiện để người dân hiểu, chấp hành nghiêm nội quy phiên tòa, góp phần để hoạt động xét xử diễn ra đúng quy định, nghiêm minh và an toàn. 

Thượng tá Nguyễn Thành Kiên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết:Thứ nhất, chúng tôi sẽ nắm tình hình từ sớm, từ xa, trước và sau phiên tòa, trong đó sẽ lập một zalo nhóm của 54 phường, xã, đặc khu. Thứ hai chúng tôi lập tổ hướng dẫn khi người dân đến tham gia phiên tòa để hướng dẫn người dân hiểu được nội quy của phiên tòa. Nội dung cuối cùng chúng tôi tăng cường tuyên truyền kết quả xử lý các đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm tốt công tác phòng ngừa”.

Mô hình "Nhân dân đồng thuận - Phiên tòa an toàn" được triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; đồng thời tạo điều kiện để người dân hiểu, chấp hành nghiêm nội quy phiên tòa, góp phần để hoạt động xét xử diễn ra đúng quy định, nghiêm minh và an toàn

Không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại các phiên tòa, mô hình còn giúp tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan tiến hành tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xét xử các vụ án. Ông Phạm Ngọc Thái, Trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra, thanh tra và thi hành án hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đánh giá:"Mô hình dân vận khéo của các đồng chí phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tạo điều kiện cho chúng tôi là những người điều hành phiên tòa, qua đó người dân sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy phiên tòa cũng như quá trình tranh tụng tại phiên tòa và tạo điều kiện giúp cơ quan tiến hành tố tụng hoàn thành xuất sắc trong quá trình xét xử các vụ án”.

Điểm đáng chú ý của mô hình là sự tham gia phối hợp của lực lượng an ninh cơ sở, các tổ chức đoàn thể và người dân tại địa phương. Qua đó giúp nắm bắt tâm tư, dư luận xã hội liên quan đến các vụ việc trước khi phiên tòa diễn ra, hạn chế nguy cơ phát sinh tình huống phức tạp.

 “Với tư cách là tổ trưởng tổ an ninh tôi thấy là phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân trước khi phiên tòa diễn ra, nếu cần thiết phải giải thích hoặc tình hình có vấn đề gì sẽ báo cáo lại để giải quyết, lường trước được mọi sự việc. Tôi cảm thấy mô hình này đáng phát huy và tuyên truyền rộng rãi để nhân dân nắm bắt và hiểu thêm rất cần thiết”,- ông Trịnh Xuân Trung, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Khu 6, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.

Khi người dân hiểu và đồng thuận, mỗi phiên tòa không chỉ bảo đảm an toàn, đúng pháp luật mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Từ thực tiễn triển khai cho thấy, “dân vận khéo” không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ chính tinh thần trách nhiệm, thái độ gần dân, hiểu dân trong từng nhiệm vụ cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Khi người dân hiểu và đồng thuận, mỗi phiên tòa không chỉ bảo đảm an toàn, đúng pháp luật mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tiến Cường- Quốc Xã/VOV- Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh; Phiên tòa dân vận khéo
Hà Nội khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"
VOV.VN - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 6022/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2025.

Lan tỏa "Dân vận khéo" từ hàng ngàn mô hình sáng tạo ở cơ sở
VOV.VN - TP.HCM tuyên dương 221 điển hình "Dân vận khéo" năm 2025, ghi nhận nỗ lực đổi mới cách làm dân vận từ cơ sở. Phong trào đang tiếp tục ghi dấu bằng những mô hình thiết thực: rút ngắn thủ tục hành chính, chăm lo người yếu thế, xây dựng môi trường xanh - sạch…

Dân vận khéo: Kết nối sức mạnh quân - dân ở Gia Lai
VOV.VN - Trong nhiều năm qua, tại tỉnh Gia Lai, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phát triển kinh tế quốc phòng, các lực lượng quân đội đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo, sẻ chia khó khăn, giúp dân ổn định sinh kế, để nâng cao chất lượng cuộc sống.

