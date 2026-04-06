Quốc hội khóa XVI bầu ông Phan Văn Mãi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày: 25/2/1973; Quê quán: Tỉnh Vĩnh Long; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành tiếng Anh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1995 - 1/2004: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Đoàn ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre.

- 2/2004 - 7/2008: Chuyển về công tác tại Tỉnh Đoàn Bến Tre, giữ chức Phó Bí thư (từ 4/2004), Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre (3/2006 - 7/2008); Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre (5/2004 - 11/2008); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (11/2005 - 7/2008).

- 8/2008 - 3/2014: Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam (3/2008-3/2011); phụ trách phong trào (4/2011-11/2011); Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (12/2011-3/2014); Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (2/2013-6/2014); Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (9/2013-9/2014); Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn (12/2012-3/2014).

- 4/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

- 11/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

- 1/2016 - 5/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

- 6/2016 - 12/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre.

- 1/2019 - 7/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

- 8/2019 - 5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 1/2021); Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

- 6/2021 - 8/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV TP Hồ Chí Minh (đến 2/2025).

- 8/2021 - 12/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Tham gia BCH Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 12/2021); Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh (từ 12/2021).

- 1/2024 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV Thành phố Hồ Chí Minh.

- 18/2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (được bầu tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV).

- 21/6/2025: Tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.