Quốc hội khóa XVI bầu ông Phan Văn Mãi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Thứ Hai, 14:00, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Phan Văn Mãi giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI.

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày: 25/2/1973; Quê quán: Tỉnh Vĩnh Long; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành tiếng Anh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1995 - 1/2004: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Đoàn ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre.

2/2004 - 7/2008: Chuyển về công tác tại Tỉnh Đoàn Bến Tre, giữ chức Phó Bí thư (từ 4/2004), Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre (3/2006 - 7/2008); Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre (5/2004 - 11/2008); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (11/2005 - 7/2008).

8/2008 - 3/2014: Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam (3/2008-3/2011); phụ trách phong trào (4/2011-11/2011); Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (12/2011-3/2014); Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (2/2013-6/2014); Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (9/2013-9/2014); Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn (12/2012-3/2014).

4/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

11/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

1/2016 - 5/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

6/2016 - 12/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre.

1/2019 - 7/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

8/2019 - 5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 1/2021); Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

6/2021 - 8/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV TP Hồ Chí Minh (đến 2/2025).

8/2021 - 12/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Tham gia BCH Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 (từ 12/2021); Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh (từ 12/2021).

1/2024 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV Thành phố Hồ Chí Minh.

18/2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (được bầu tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV).

21/6/2025: Tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội thông qua chương trình Kỳ họp thứ Nhất, khai mạc sáng mai 6/4

VOV.VN - Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều 5/4/2026, khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4/2026 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

VOV.VN - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, sáng nay 5/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với lãnh đạo Tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

VOV.VN - Chuyển đổi số đã góp phần giúp đại biểu Quốc hội tiếp cận thông tin đa chiều, có quy trình chặt chẽ, quản trị dữ liệu và đưa ra quyết định đúng đắn; đồng thời nâng cao kinh nghiệm nghị viện số quốc tế tạo thuận lợi hơn khi triển khai AI vào công việc nghị viện.

