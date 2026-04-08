Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán TAND Tối cao

Thứ Tư, 14:28, 08/04/2026
VOV.VN - Sáng 8/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

quoc hoi phe chuan 8 tham phan tand toi cao hinh anh 1
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng trình danh sách Thẩm phán trước Quốc hội

Tại hội trường, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số ĐBQH), các đại biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao gồm các ông, bà có tên sau: Bà Nguyễn Hải Trâm; ông Nguyễn Văn Cường; ông Lê Hưng Dũng; ông Lê Thanh Phong; ông Đỗ Mạnh Tăng; ông Nguyễn Hải Thanh; ông Nguyễn Hữu Tuyến; bà Đỗ Thị Hải Yến.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Quốc hội khóa XVI bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tiểu sử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng
VOV.VN - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

