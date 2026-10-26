Quốc hội xem xét bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Dự thảo luật gồm 3 điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Điều 2 sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.

Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, dự thảo Luật không sửa đổi, bổ sung nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Quochoi.vn

Liên quan phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 12 điều, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Dự thảo cũng bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cùng với đó sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự thảo sửa đổi theo hướng phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Theo đó, nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; trong đó, phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Bỏ nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 để phù hợp với quy định không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ và quy định về văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại điểm đ khoản 1 Điều 39 để phù hợp với dự thảo luật khi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện hành...

Quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư trong việc tuân thủ thiết kế ban đầu về PCCC

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ban hành luật như Tờ trình của Chính phủ nêu; đồng thời nhận thấy dự thảo luật sửa đổi, bổ sung lần này không làm thay đổi phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của 2 luật hiện hành.

Ủy ban nhất trí về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên đề nghị rà soát đảm bảo tính thống nhất giữa các nội dung sửa đổi khi bỏ trường hợp thu hồi và bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Làm rõ các điều kiện thực hiện khi rút ngắn thời gian cấp phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ xuống còn 3 ngày làm việc. Xác định rõ điều kiện, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm khi bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; đồng thời bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các giấy phép đã được cấp trước đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Luật

Về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cơ quan chủ trì thẩm tra đề nghị quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người đứng đầu cơ sở, hộ gia đình và chủ phương tiện giao thông trong việc tuân thủ thiết kế ban đầu về phòng cháy, chữa cháy, cũng như duy trì các điều kiện an toàn so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đồng thời, xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng và năng lực của đơn vị tư vấn, nghiệm thu độc lập nhằm ngăn ngừa rủi ro cháy, nổ. Bổ sung cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập để thuận lợi thực hiện quy định đối với các cơ sở hiện hữu chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; cho phép áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn theo luật định.

Hoàn thiện khung pháp lý khi chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm để đảm bảo tính khả thi, và rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp để tránh phát sinh khoảng trống pháp lý... cũng là những vấn đề được cơ quan thẩm tra lưu ý.