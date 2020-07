Bộ trưởng Công an Tô Lâm “sốt ruột” về 2 dự án luật

Sáng nay (16/7), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.



Theo chương trình đã được Quốc hội quyết định, tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào cuối năm nay, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 4 dự án luật khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 1 dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại phiên họp tháng 8/2020.

Như vậy, số lượng các dự án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến hết năm 2020 là không nhiều, nhưng lại tập trung vào một số cơ quan, trong khi thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội chỉ còn 3 tháng, còn rất nhiều trình tự, thủ tục phải thực hiện cả ở phía Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội. Do đó, cần sự quyết liệt chỉ đạo, có các giải pháp cụ thể và tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện thì mới hoàn thành được Chương trình đã đề ra.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an nói thấy “rất sốt ruột” khi trong chương trình xây dựng luật 2 kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ không có tên 2 dự án luật quan trọng của Bộ Công an là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

“Có 2 dự luật rất quan trọng mà chúng tôi đã báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến, đặt ra lộ trình để thực hiện rồi. Nhưng cho đến hôm nay thì lại vẫn chưa thấy có tên mà vẫn là những thông tin luật cũ. Tôi thấy rất sốt ruột vấn đề này”, ông Tô Lâm nói và cho biết hồ sơ cơ bản đã bước đầu đủ điều kiện để trình ra, nhưng không biết vướng thủ tục hành chính ở đâu.

Ông Tô Lâm cho biết, nếu các dự án luật chưa đưa được vào chương trình thì không có cơ sở để tiến hành thủ tục cần thiết. Do đó, một lần nữa, Bộ trưởng Bộ Công an tha thiết đề nghị tại cuộc họp hôm nay có thống nhất đề nghị tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để Bộ trình dự án luật này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Bộ trưởng Tô Lâm từng báo cáo vấn đề này trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét các dự án luật khác có liên quan. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ và Bộ Công an phải trình hồ sơ theo đúng quy định của luật. Và đến bây giờ các cơ quan của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội chưa nhận được hồ sơ về 2 dự án luật này./.