“Cả nước lo chống dịch mà mấy ông nâng giá để “ăn”, nghe mà đau!”

Sáng 8/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Một điểm nhấn trong Báo cáo do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày là công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Cử tri trân trọng nỗ lực của các cấp

Cử tri và Nhân dân tin tưởng, đồng tình, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, sự vào cuộc tích cực của của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ra Lời kêu gọi, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị có liên quan về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ứng phó, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.

Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát và cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, an sinh xã hội, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày báo cáo

“Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự cảm ơn, trân trọng về những nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương, nhất là của ngành Y tế, lực lượng Quân đội, Công an, của cán bộ ở cơ sở và các lực lượng khác đã rất vất vả, quên mình trên tuyến đầu chống dịch” – Báo cáo nhấn mạh. Đồng thời, từ diễn đàn Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin trân trọng cảm ơn về sự đồng tâm, đoàn kết của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tích cực ủng hộ phòng, chống dịch bệnh suốt thời gian vừa qua.

Liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”. Đặc biệt, cử tri và Nhân dân thể hiện sự tin tưởng và phấn khởi khi gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng được triển khai kịp thời, góp phần ổn định đời sống người dân.

Ông Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại cho rằng, báo cáo cần đề cập số liệu để chứng minh, có thêm đánh giá của tổ chức quốc tế và một số nước. CNN lần đầu tiên đưa về thành công kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam gần 2 phút. Nước ta vẫn duy trì và kiểm soát được sự tăng trưởng nền kinh tế, quý I tăng trưởng 3,85%, nếu so cùng kỳ năm ngoái thì thấp hơn (6,79%) nhưng có nhiều chỉ tiêu khác khả quan (thu ngân sách 28%, xuất nhập khẩu...). Hay cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp sáng mai cũng cần nghiên cứu bổ sung vào báo cáo.

“Người dân rất quan tâm tới Đại hội Đảng toàn quốc, quan tâm báo cáo chính trị, nhân sự. Người dân bàn nhiều, nhất là sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc, người dân rất yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác nhân sự. Điều đó báo cáo cần đề cập đến” – Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Giàu lưu ý việc học hành, thi cử của học sinh. Chất lượng trong điều kiện phải thực hiện giãn cách xã hội, phải dừng học, rồi phát triển tâm lý của các cháu cần được đánh giá để có sự bù đắp. Hay vấn đề thu nhập và việc làm hiện vẫn là sự lo lắng mà.

Một vấn đề nữa mà báo cáo cần đề cập đậm hơn là hạn hán, xâm nhập mặn tại một số khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Không thể nói trong 4 năm 2 lần kỷ lục. Năm 2016 một kỷ lục, năm 2020 đạt kỷ lục nữa, tới năm 2024 lại kỷ lục nữa? Rồi việc dừng xuất khẩu gạo, ở đây là quyền, lợi ích của người dân nên làm chính sách phải bình tĩnh, tính toán tác động, nếu không là người dân bị thiệt.

“Một vấn đề tiếp nữa, báo cáo có nói. Trời ơi! Cả nước lo chống dịch vậy mà mấy ông đi nâng giá thiết bị lên để lấy ăn. Nghe mà đau thế nào! Chính người trong cuộc mà đi làm kiểu gì kỳ vậy? Rồi tấn công người thi hành công vụ song đã xử lý rất mạnh mẽ”- ông Nguyễn Văn Giàu nói.

“ATM” gạo trên thế giới chưa bao giờ có

Nhấn mạnh hơn 30 năm Đổi mới, chưa khi nào đất nước đứng trước khó khăn thách thức rất lớn về KTXH như vừa qua do đại dịch Covid-19, các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ đại dịch tác động toàn diện, quy mô toàn cầu; có những giải pháp rất đặc biệt, những giải pháp chưa từng có được áp dụng. Do đó, báo cáo cần thể hiện khác mọi năm, phản ánh được những vấn đề nổi lên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị báo cáo nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, yêu nước của người Việt trước thách thức có thể nói là chưa từng có. Những hình ảnh đẹp cần được thể hiện đậm nét trong báo cáo trước diễn đàn Quốc hội.

“ATM gạo trên thế giới chưa bao giờ có. Người dân chia sẻ cơm áo, ai thừa thì cho, ai thiếu thì lấy, ai đủ thì thôi. Lúc khó khăn mà người dân làm được như thế, làm cho nước ngoài ngỡ ngàng” – bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn chứng.

Chưa có quốc gia nào bảo hộ công dân như chúng ta khi sẵn sàng bố trí máy bay đón người Việt Nam ở nước ngoài về nước. Kiều bào hướng về quê hương, Tổ quốc thấy an toàn, yên tâm. Rồi người dân quyên góp, doanh nghiệp chuyển từ may quần áo thời trang sang may khẩu trang để tặng. Việt Nam cũng chia sẻ với các nước để phòng chống đại dịch. Những hình ảnh rất hay, báo cáo phải nêu ra.

“Báo cáo lần này phải toát lên được tình hình, lòng dân. Chưa bao giờ lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cao như bây giờ. Đây là dịp tăng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Việt Nam thành công trong phòng chống đại dịch vì có hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở đoàn kết, sự quan tâm đầu tư về khả năng dự phòng bây giờ mang lại thành quả cũng như sự ủng hộ, tuân thủ thực hiện các biện pháp của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng nhấn mạnh báo cáo này rất quan trọng, thể hiện lăng kính từ góc độ tập hợp ý kiến của nhân dân để đánh giá năng lực quản lý điều hành của bộ máy, do đó cần gia công thêm.

Đề cập bối cảnh đầu năm 2020, bà Tòng Thị Phóng cho biết cả thế giới hứng chịu đại dịch Covid-19, tác động toàn diện, hệ quả nặng nề với kinh tế và các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, với sự đồng lòng của nhân dân, niềm tin với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo thành công.

“Những hình ảnh lãnh đạo cấp cao quan tâm phòng chống dịch, phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, trợ cấp an sinh, thăm hỏi, động viên đơn vị phòng chống dịch gây tình cảm đặc biệt. Quân đội, công an nằm võng nhường giường, cơ sở vật chất cho người cách ly, hàng tháng trực chiến không được về nhà, không có Tết. Hình ảnh đẹp lắm! Báo cáo của Mặt trận phải nói lên được điều này” – bà Tòng Thị Phóng nói./.