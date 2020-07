Chủ tịch Quốc hội: Đắk Nông cần thực hiện tốt chính sách dân tộc

Sáng 9/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, thực hiện nghị quyết 11 của Đảng bộ tỉnh, dù đã rất nỗ lực, những toàn tỉnh chỉ đạt 14/21 chỉ tiêu đưa ra. Nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng yếu kém, điểm xuất phát thấp, quy mô kinh tế nhỏ lẻ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đăk Nông

Công tác an ninh, quốc phòng được tăng cường, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh cần thực hiện việc bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, thực hiện giao lưu nhân dân giữa hai nước.



Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tỉnh Đắk Nông đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Đề án số 09 của Tỉnh ủy về đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông. Vấn đề này được các đại biểu Quốc hội rất quan tâm. Công tác nhân sự cho Đại hội Đảng tỉnh thực hiện tốt, cơ bản đúng theo quy định của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với những nhìn nhận thẳng thắn của Tỉnh uỷ về một số hạn chế như một số chỉ tiêu không đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trong đó có chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thấp; giải ngân vốn đầu tư chậm; nhiều tiềm năng lợi thế của tỉnh chưa được phát huy; một số công trình trọng điểm thực hiện chậm tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh phải hết sức quan tâm thực hiện thật tốt quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về tôn giáo, dân tộc

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đắk Nông tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh để tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh. Rà soát công trình chậm tiến bộ, chính sách đã ban hành nhưng chưa được triển khai, hoặc thực hiện chưa đầy đủ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng.



Căn cứ vào Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung chỉ đạo tốt các Đại hội đảng bộ đơn vị cấp huyện còn lại để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đặc biệt chú ý đến việc nâng cao chất lượng nhân sự.



Lãnh đạo tỉnh cần có các giải pháp quyết liệt khắc phục những hạn chế, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và mạnh hơn. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Để đón nhận làn sóng đầu tư mới, khai thác tốt hơn nguồn thu từ Công viên địa chất toàn cầu, Đắk Nông cần đầu tư cho kết cấu hạ tầng. Về dịch bệnh bạch hầu, tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế không để tình trạng bị tử vong hoặc lây lan nhanh ra cộng đồng.



Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý công tác dân tộc phải luôn là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Tỉnh Đắk Nông là nơi tập trung rất đông đồng bào dân tộc thiểu số, có 40 dân tộc, với nhiều tôn giáo, do vậy, UBND, HĐND, các cơ quan chức năng của tỉnh phải hết sức quan tâm thực hiện thật tốt quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chính sách pháp luật về tôn giáo, dân tộc.



Chủ tịch Quốc hội tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngô

Trước đó, chiều 8/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội đã thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngô, người tham gia hoạt động cách mạng, nuôi giấu cán bộ cách mạng trong kháng chiến, là vợ, chị của liệt sỹ, con của mẹ Việt Nam anh hùng; thăm mẹ liệt sỹ Lê Thị Tĩnh; thương binh 2/4 Nguyễn Bo ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông./.