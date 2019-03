Chủ tịch Quốc hội gặp mặt BCH Liên hiệp Hội Người Việt tại châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Người Việt tại châu Âu tại Thủ đô Paris, đánh giá cao việc người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi nào cũng luôn tìm cách tập hợp, liên hiệp lại thành các tổ chức hội, đoàn, gắn bó với nhau, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp, có những người ở rất xa Paris nhưng đã không quản ngại đường xá xa xôi về dự cuộc gặp mặt.



Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này là nhằm thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp đã được thiết lập từ năm 2013. Những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội gặp BCH liên hiệp các Hội Người Việt tại châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội thông báo với các thành viên Ban chấp hành về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong đó, nhấn mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với việc thu hút được những nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến hoạt động tại Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tư nhân thành lập và đi vào hoạt động. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành riêng 1 Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng phương châm chủ động, tích cực và hiệu quả. Việt Nam đã ký kết, thực thi 12 Hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán 4 Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương, trong đó có những Hiệp định rất quan trọng như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được Quốc hội phê chuẩn từ cuối năm 2018 hay Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU hiện đang được Nghị viện châu Âu xem xét để ký và phê chuẩn...

Việt Nam đã tổ chức rất thành công nhiều sự kiện quan trọng mang tầm vóc khu vực và thế giới. Thông qua những sự kiện quốc tế và hoạt động đối ngoại quan trọng, uy tín của nước ta ở khu vực và trên thế giới ngày càng cao, vị thế của nước ta ngày càng lên.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp các Hội người Việt ở châu Âu, dù mới thành lập trong thời gian gần đây nhưng đã luôn bám sát đời sống của kiều bào, duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết và vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật ở các nước sở tại. Cùng với đó là tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa, hướng về quê hương, Tổ quốc; tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Người Việt ở châu Âu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là đội ngũ nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để bà con trong cộng đồng người Việt Nam ở các nước châu Âu yên tâm hòa nhập với xã hội nước sở tại; đề nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp cần đặc biệt chú trọng việc vận động bà con tuân thủ pháp luật nước sở tại, không ngừng phát huy tinh thần tương thân, tương ái, bao bọc và hỗ trợ lẫn nhau giữa những người con Việt Nam xa xứ./.

