Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến tham dự AIPA 40, thăm chính thức Thái Lan

Chiều tối nay (29/8), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA 40) và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Ngài Chuan Leekpai, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch AIPA 40.



Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì họp báo với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan.

Tham dự Đại hội đồng AIPA 40, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các thành viên AIPA có mặt tại hội nghị khẳng định mạnh mẽ AIPA và các nghị sỹ của AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng khối bền vững bao gồm các yếu tố: hòa bình, ổn định, dựa trên luật pháp, lấy người dân làm trung tâm, đoàn kết, thống nhất cùng phát triển.



Cũng trong bài phát biểu này, Chủ tịch Quốc hội đã đề cập đến vấn đề biển Đông, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, AIPA quan tâm đến một số vấn đề như, tiếp tục đề cao, tuân thủ luật pháp quốc tế, hình thành và chia sẻ các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN; củng cố đoàn kết, thống nhất, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, ứng phó hiệu quả với các vấn đề tác động đến hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Tại phiên bế mạc Đại hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhận bàn giao chức Chủ tịch AIPA từ Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch AIPA 40 Chuan Leekpai. Phát biểu tại lễ nhận chức, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của AIPA, nâng cao vị thế và vai trò của AIPA trong xây dựng Cộng đồng ASEAN. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ AIPA, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa AIPA với ASEAN, các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác đa phương khác để thúc đẩy triển khai các cam kết, kế hoạch đề ra trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Tầm nhìn 2025.

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo Quốc hội đã trao đổi về hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư hai nước; về hợp tác lao động; văn hóa-du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối giao thông; quốc phòng, an ninh; hợp tác quốc tế.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên duy trì trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao, các Ủy ban và Nghị sỹ Hữu nghị, đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Cũng trong chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội đã hội kiến với Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan; thăm và làm việc tại tỉnh Udol Thani; trò chuyện với bà con Việt kiều đang học tập, sinh sống tại Thái Lan./.