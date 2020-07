Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, chiều 10/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng mới để thể chế hóa định hướng, chủ trương của Đảng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và ngoài nước vào phát triển kinh tế - xã hội, vì thế đề nghị tỉnh nghiên cứu để sớm đưa các quy định này vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ông Trần Văn Cần cho biết, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, 6 tháng qua tỉnh đã có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt, 02 chỉ tiêu đạt ở mức khá đó là GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ vốn đầu tư xã hội. Việc liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng được quan tâm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện.

Chương trình nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hoá - thể thao, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Công tác giải quyết việc làm có nhiều đổi mới, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Triển khai xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính đạt kết quả bước đầu. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chủ động mở rộng các quan hệ hợp tác, liên kết, đầu tư trong nước và quốc tế; chú trọng quan hệ đối ngoại với các tỉnh giáp biên của nước bạn Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Long An về những kết quả đạt được trong thời gian qua. Cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh đề ra trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An quan tâm một số vấn đề như tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Long An cần thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường các công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chuẩn bị thật tốt, các nội dung liên quan đến công tác nhân sự, nâng cao chất lượng các văn kiện đại hội Đảng để thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tỉnh Long An cần lưu ý các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Quốc hội liên quan đến tổ chức bộ máy để bố trí nhân sự cho phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tỉnh cần tổ chức thực hiện khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về chính sách thuế, chính sách an sinh xã hội mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành để khôi phục sản xuất sau đại dịch Covid-19 nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, nhanh chóng hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Long An cần thúc đẩy liên kết vùng, có sự hợp tác hiệu quả hơn nữa với các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó, cần tận dụng hiệu quả các cơ hội từ Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Long An và TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 nhằm tăng cường mối liên hệ kinh tế chặt chẽ “đôi bên cùng có lợi” và cùng phát triển mạnh mẽ.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan đến Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sẽ ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ; trao quà cho học sinh nghèo, học giỏi tại Trung tâm Văn hóa huyện Tân Trụ; thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Hưu, thương binh 1/4, thăm tặng quà bà Phạm Thị Xinh, thương binh 4/4, bị địch bắt tù đày trong kháng chiến, tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức; thăm tặng quà ông Trần Văn Đừng, thương binh với tỉ lệ thương tật 71% tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; thăm Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An./.