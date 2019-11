Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Sáng 30/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang tại TP Châu Đốc; thăm mô hình nuôi cá tra bằng công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam tại huyện Châu Phú; thăm và tặng quà các gia đình chính sách ở An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang.

Tỉnh An Giang có vị trí chiến lược quan trọng về Quốc phòng an ninh Tây Nam bộ, có đường biên giới dài gần 100 km, tiếp giáp với 2 tỉnh Takeo và Kandal - Vương quốc Campuchia; có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, kênh rạch qua biên giới.



Khu vực biên giới gồm 18 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới, với trên 81% dân số là tín đồ theo các tôn giáo Phật giáo, Thiên chúa giáo, Phật giáo Hòa hảo, Thiên Lâm, Hiếu Nghĩa, Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Hồi giáo và Tin Lành, trong đó Phật giáo Hòa Hảo chiếm gần 60%.



Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nhiệm vụ mà Biên phòng An Giang đã thực hiện trong thời gian qua. Sắp tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, lực lượng Biên phòng An Giang đóng góp ý kiến vào dự án luật, để khi Luật được thông qua, phản ánh đầy đủ nhất những hoạt động của lực lượng Biên phòng.



Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng là tổ chức, quản lí, bảo vệ và xây dựng chủ quyền lãnh thổ, đường biên giới. Bảo vệ nơi đã phân giới cắm mốc, kể cả nơi còn đàm phán, chưa phân giới cắm mốc cũng cần giữ nguyên hiện trạng.



Nhấn mạnh, lực lượng Biên phòng thuộc từng ngọn cây, từng mái nhà của người dân nơi biên giới để nắm chắc tình hình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng cần đấu tranh, nắm chắc tình hình biên giới, để phòng, chống, ngăn ngừa các loại tội phạm xuyên biên giới như ma túy, buôn bán người, xử lý những vi phạm hành chính ở biên giới.



"Điều quan trọng mà chúng ta phải làm đó là thay mặt Đảng, Nhà nước đối ngoại hai nước. Thay mặt quân đội để đối ngoại với lượng lớn Biên phòng của phía bạn. Đối ngoại nhân dân ở hai khu vực biên giới. Một nhiệm vụ nữa cũng hết sức quan trọng là vận động quần chúng. Mỗi người dân là một cột mốc vững chắc để bảo vệ biên cương, lãnh thổ. Do đó, chúng ta phải vận động quần chúng, cùng đi xuống với dân, nắm dân, giúp dân ổn định cuộc sống, góp phần cho người dân ở biên giới phát triển sản xuất, có thu nhập tốt. Giúp người dân hiểu, nắm và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.



Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện hoàn thành việc phân giới cắm mốc 30km còn lại với Vương quốc Campuchia. Bên cạnh đó, từng đơn vị trong lực lượng Biên phòng xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh xứng đáng với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó và nhân dân tin tưởng.



Chủ tịch Quốc hội cũng mong lãnh đạo tỉnh An Giang và thành phố Châu Đốc tiếp tục ủng hộ về tinh thần, vật chất cho lực lượng Biên phòng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.



Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã thăm mô hình nuôi cá tra bằng công nghệ cao tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú. Mô hình này được đánh giá là một trong những mô hình hàng đầu của Việt Nam về nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá tra Việt Nam, hiện đang xuất khẩu trên 100 nước trên thế giới. Dự kiến doanh số năm 2019 là 160 triệu USD.

Chủ tịch Quốc hội thăm mô hình nuôi cá tra bằng công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với mô hình nuôi cá theo công nghệ cao; cho rằng, đây là một trong những mô hình độc đáo của khu vực, doanh nghiệp đã sáng tạo trong nuôi trồng thủy sản.

Chỉ cần một thao tác bấm nút trên máy tính thì cả 4 vuông cá đều được ăn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, An Giang nên có nhiều mô hình như thế này, vừa phát triển nông nghiệp vừa làm công nghiệp chế biến, xuất khẩu. Để làm được điều này, cần tìm cách tăng giá trị dự án nuôi cá tra bằng công nghệ cao với nhiều hình thức. Bà đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang, huyện Châu Phú xem đây là mô hình đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn đúng với khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình.

Chủ tịch Quốc hội cho cá ăn bằng cách bấm nút trên máy tính.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tỉnh An Giang cần phải ươm mầm, nhân rộng mô hình doanh nhân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thay đổi bộ mặt nông thôn mới, thay đổi tập quán canh tác, sản xuất hiện đại, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương; xây dựng vệ tinh xung quanh; mở rộng khâu chế biến, xuất khẩu bền vững để trở thành điểm sáng nuôi cá tra ở Việt Nam.



Với những đề xuất của doanh nghiệp nuôi cá tra cần có chính sách về đất đai mang tầm quy mô công nghiệp hóa cho nông nghiệp, mở rộng mức hạn điền lên từ 500ha-1000ha/năm; tạo điều kiện ưu đãi về tín dụng, lãi suất thấp cho các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sẽ nghiên cứu xem xét sửa đổi Luật đất đai, để khuyến khích các doanh nghiệp sáng tạo, đột phá. Về lãi suất, Quốc hội sẽ đề nghị ngân hàng nghiên cứu để có mức lãi suất hợp lý đối với những doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài.

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài, có hai con hy sinh và Thương binh Đỗ Minh Liên tại Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang./.