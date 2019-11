Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Sáng 29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu ở Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường An Hội, quận Ninh Kiều.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Trần Minh Quang đánh giá cao việc đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã đi tiếp xúc cử tri ngay sau khi kết thúc kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri giao phó.



Cử tri Trần Minh Quang bày tỏ lo ngại về tình hình biển Đông: “Tình hình biển Đông còn diễn biến rất phức tạp, chưa thật sự bền vững, vẫn còn những sự việc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam gây quan ngại và đi ngược lại Luật pháp quốc tế, có thể ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và phát triển trong khu vực. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước có chủ trương gì để tiếp tục ổn định tình hình thật sự bền vững?”.

Cho rằng, đây không chỉ là lo lắng của các cử tri tại Cần Thơ nói riêng mà là sự quan tâm của tất cả người dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam đã có những giải pháp giải quyết những tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tránh xung đột.

“Trong phiên khai mạc Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và trong các cuộc tiếp xúc cử tri Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng trả lời rất rõ ràng về thái độ về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong vấn đề bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Tôi cho là như thế là rất rõ.

Bà con cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Bởi vì chủ quyền rất thiêng liêng bất khả xâm phạm. Để bảo vệ chủ quyền, chúng ta dùng biện pháp tốt nhất hiện nay với xu hướng tiến bộ là giải pháp hòa bình”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cử tri Nguyễn Văn Tiên bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ đã kiên quyết với tội phạm tham nhũng trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một loại tội phạm khiến cho người dân bức xúc.

“Hiện nay tình trạng tham nhũng vặt vẫn còn xuất hiện, diễn biến rất phức tạp. Người ta thường nói tích tiểu thành đại, nếu tích lũy nhiều nhiều năm, nhiều tháng, nhiều địa phương cộng lại thì không ít chút nào. Loại tham nhũng này cũng gây khó chịu và làm giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân. Đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh chỉ đạo, có kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn loại tội phạm này”, ông Tiên nói.

Chủ tịch Quốc hội bắt tay cử tri phường An Hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Hiện nay, một số vụ án nữa đã được Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban chỉ đạo để đưa vào danh sách. Trong đó lựa chọn những vụ tham nhũng lớn, nổi cộm, những vụ phức tạp do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, để đảm bảo không bỏ sót tội phạm. Nhưng cái lo của cử tri là tham nhũng vặt, tích tiểu thành đại. Trước hết phải rà soát lại hệ thống pháp luật để xem có chỗ nào sơ hở để ngăn chặn tham nhũng lớn, tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt. Trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành cũng phải nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ. Chúng ta kiên quyết lựa chọn những người tốt để đưa vào bộ máy và loại ra những người tham ô, tham nhũng ra khỏi bộ máy”.

Trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Kim Sơn về tình trạng phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là thực trạng phổ biến ở tất cả các quốc gia, nhất là quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Những chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đó là những cái lưới an toàn để không ai bị rơi xuống đáy của xã hội, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước ta./.