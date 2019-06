Đại tướng Tô Lâm: Ma tuý đang là tội phạm của các loại tội phạm

Sáng nay (4/6), Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn các thành viên Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đầu tiên đăng đàn.



Phát biểu trước khi trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội chọn vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để chất vấn, thể hiện sự quan tâm của Quốc hội và cử tri cả nước đến hoạt động của lực lượng công an nhân dân, qua đó giúp lực lượng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Bộ Công an cũng đã có báo cáo chi tiết gửi đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến về vấn đề liên quan.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Người đứng đầu ngành công an cũng nhấn mạnh, thời gian qua, dù đứng trước nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế đất nước và đảm bảo an toàn cuộc sống của nhân dân. Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn, trong đó có nỗ lực rất lớn của lực lượng công an nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn còn phức tạp, đối diện nhiều nguy cơ thách tức lớn, nhiều tội phạm gây bức xúc, nhất là tội phạm ma tuý xuyên quốc gia có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ ma tuý lớn bị bắt giữ, cho thấy tội phạm đang lợi dụng Việt Nam để vận chuyển ma tuý sang nước thứ ba.

Ngoài ra, số người nghiện còn lớn, công tác cai nghiện, quản lý người nghiện còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Ma tuý đang là tội phạm của các loại tội phạm khác.

Với sự vào cuộc trấn áp quyết liệt, tình hình “tín dụng đen” dần được kiềm chế, nhiều cơ sở đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng nhưng "tín dụng đen" vẫn còn phức tạp, len lỏi vào vùng quê, gây lo lắng cho nhân dân.

Tội phạm xuyên quốc gia, người nước ngoài phạm tội có chiều hướng gia tăng, xuất hiện nhiều phương thức tội phạm mới.

Tình hình vi phạm giao thông, nhất là sử dụng rượu, bia khi lái xe gây nhiều vụ việc nghiêm trọng cần sự chung tay giải quyết của toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định chủ trương của Bộ Công an là làm giảm tội phạm, xoá bỏ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm. Việc giảm gần 3% số vụ phạm pháp hình sự thời gian qua có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Theo chương trình, phần chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm tập trung vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giết người, tội phạm liên quan tới hoạt động tín dụng đen, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ, trẻ em.



Công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định, sử dụng ma tuý hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng... cũng thuộc nhóm vấn đề mà người đứng đầu ngành Công an sẽ làm rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Chính phủ. “Chia lửa” với Bộ trưởng Tô Lâm về các vấn đề liên quan còn có Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao./.