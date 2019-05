Trực tiếp: Quốc hội tiếp tục thảo luận về KT-XH, ngân sách Nhà nước

Sáng nay 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Bộ trưởng các Bộ: NN&PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham gia thảo luận các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Kết thúc ngày đầu tiên thảo luận kinh tế- xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, trong ngày 30/5 đã có 52 đại biểu phát biểu, 4 đại biểu tranh luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tham gia thảo luận, trao đổi các vấn đề đại biểu quan tâm; còn 42 đại biểu đăng ký chờ phát biểu.

Tại phiên thảo luận ngày 30/5, các đại biểu cơ bản tán thành với đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kết quả phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019 thể hiện qua các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề cụ thể để có giải pháp tháo gỡ như: gian lận thi cử; bảo đảm trật tự, an ninh xã hội; đấu tranh triệt phá tín dụng đen, tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp tài sản, giết người man rợ; quản lý người nghiện ma túy; xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; triển khai sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng; an toàn thông tin và an ninh mạng; giải pháp bảo đảm tăng trưởng bền vững; vấn đề điều hành giá điện; nâng cao năng suất, chất lượng lao động; bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước...

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu phát biểu tại Hội trường, sáng 30/5.

Đề cập vấn đề dư luận quan tâ m về giá điện, xăng dầu vừa qua, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) cho rằng, Bộ Công Thương có báo cáo dài tới 20 trang, nhiều con số lập luận khẳng định đã làm đúng. Nhưng theo ông, khi rất nhiều người dân bức xúc thì Bộ cần nghiêm khắc rà soát từ cách thức quản lý đến giám sát, tuyên truyền.

Nêu bức xúc của cử tri về gian lận thi cử tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, vị đại biểu đoàn An Giang đề nghị Bộ GD-ĐT xử lý nghiêm, chỉ ra thiếu sót trong kỳ thi và chỉ rõ trách nhiệm cụ thể vì không thể nói lỗi hoàn toàn thuộc địa phương khi gian lận xảy ra ở nhiều tỉnh. Nếu phúc tra trên cả nước, đại biểu tin còn nhiều vi phạm trong kỳ thi vừa qua.

“Đúng sao được khi mà một lớp gần có 100% học sinh đạt loại giỏi. Trong phiên thảo luận về Luật Giáo dục, chúng ta bàn nhiều về triết lý giáo dục, nhưng trước mắt cần đưa ra nguyên tắc giáo dục đơn giản là nền giáo dục không nói dối. Không thể tạo nên một sản phẩm hoàn hảo khi chấp nhận nói dối ngay từ những năm các con cắp sách đến trường” – ông Nguyễn Lân Hiếu nêu quan điểm.

Đề cập về tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Bạc Liêu) cho rằng, nhiều vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy với số lượng lớn, quy mô xuyên quốc gia, thủ đoạn và hoạt động tinh vi. Cử tri và nhân dân đặt câu hỏi: Vì sao cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, sự trừng phạt của pháp luật nghiêm khắc như vậy nhưng tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy vẫn gia tăng, nguyên nhân chính do đâu? Chính phủ có giải pháp nào căn cơ, hiệu quả hơn?

“Cử tri đề nghị Quốc hội cần khẩn cấp tổ chức hoạt động giám sát về công tác phòng chống ma túy trong giai đoạn hiện nay. Vì tương lai của dân tộc, vì sự phát triển của giống nòi, vì một xã hội thanh bình, thịnh vượng, kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các cấp ngành đặc biệt quan tâm” – đại biểu Tạ Văn Hạ nêu ý kiến.

Cũng tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình làm rõ các nội dung về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo Bộ trưởng, những nơi đã rõ, thuận lợi thì làm trước, không phải sắp xếp bằng mọi giá các đơn vị hành chính mà không đảm bảo các yếu tố thuận lợi và gây xáo trộn lớn, làm mất ổn định về chính trị - xã hội.

Trong giai đoạn 2019-2021, đặc biệt năm 2019 là năm vừa rà soát các quy định pháp luật có liên quan vừa thực hiện cơ bản việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, ngoài ra cũng khuyến khích các địa phương tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính khác chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội trường Quốc hội chiều 30/5.

Về lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sẽ thực hiện trong giai đoạn 2019- 2021. Tuy nhiên, để sớm ổn định cho các đơn vị cấp huyện, xã tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ và các bộ ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp phải cơ bản hoàn thành trong năm 2019.

Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, đợt này sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã báo cáo thêm về việc kiểm soát CPI những tháng đầu năm và tình hình điều hành giá điện trước Quốc hội./.