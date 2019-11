Trường hợp nào huy động lực lượng dự bị động viên?

Về các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, một số ý kiến đề nghị chỉ quy định huy động lực lượng dự bị động viên khi có lệnh tổng động viên, động viên cục bộ, trong chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng cho phù hợp với Hiến pháp, Luật Quốc phòng, bảo đảm quyền công dân, tránh tốn kém và bảo đảm tính khả thi.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo trước Quốc hội. (ảnh: TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hiện nay ở mỗi huyện có một đại đội và mỗi tỉnh có một tiểu đoàn dự bị động viên làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Các đơn vị này được huy động để phối hợp với Công an nhân dân giải quyết khi có tình hình đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức phải ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc để phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

"Theo đó, quy định các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên như dự thảo Luật gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội là cần thiết và phù hợp với Luật Quốc phòng” – ông Võ Trọng Việt cho biết.

Điều 24. Các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên 1. Khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ. 2. Khi thi hành lệnh thiết quân luật. 3. Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp. 4. Để phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm. 4. Để phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

Về huy động lực lượng dự bị động viên khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ, theo ông Võ Trọng Việt, có ý kiến đề nghị phân biệt giữa huy động phương tiện kỹ thuật dự bị và trưng dụng tài sản theo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản để bảo đảm quyền về tài sản của công dân; nghiên cứu quy định cho ngắn gọn, dễ hiểu và thống nhất.

UBTVQH nhận thấy, theo khoản 3 và khoản 7 Điều 2 thì phương tiện kỹ thuật dự bị là tài sản đã được đăng ký, sắp xếp theo kế hoạch ngay từ thời bình để sẵn sàng bàn giao cho Quân đội theo yêu cầu nhiệm vụ có phạm vi hẹp hơn so với tài sản được trưng dụng theo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản.

Còn phương tiện kỹ thuật dự bị khi được điều động để bàn giao cho lực lượng thường trực của Quân đội khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ sẽ do người có thẩm quyền quy định tại Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản quyết định.

Về huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên động viên cục bộ, có ý kiến đề nghị làm rõ về thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên, nhất là trong trường hợp thiết quân luật để bảo đảm tính khả thi.

Ông Võ Trọng Việt cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại một số nội dung và sắp xếp lại các khoản như Điều 26 dự thảo Luật trình Quốc hội.

Cụ thể, Điều 26 Dự thảo luật: Huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ

1. Huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ bao gồm những trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 24 của Luật này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị trong các trường hợp quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 24 của Luật này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị.

3. Người chỉ huy đơn vị Quân đội nhân dân được giao quản lý địa phương thiết quân luật quyết định huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị./.