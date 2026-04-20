Quy định số 19-QĐ/TW: Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng. Quy định số 19-QĐ/TW quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; nội dung, phương thức; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chế độ kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Quy định nêu rõ: Giữ vững lập trường và bản lĩnh chính trị; Xây dựng ý thức kỷ luật; Nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết của Đảng; Nghe, nói, viết và hành động theo nghị quyết.