Rực rỡ chương trình nghệ thuật “Vì bình yên bản làng” tại Sơn La

Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Với thời lượng 120 phút, chương trình đã mang đến không gian văn hóa Tây Bắc đặc sắc qua các tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, như: “Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc”, “Phiên chợ vùng cao”, “Tình ca Tây Bắc”…

Chương trình đã mang đến không gian văn hóa Tây Bắc đặc sắc.

Điểm nhấn của đêm giao lưu là những câu chuyện cảm động từ các khách mời về hành trình chuyển hóa địa bàn từ “điểm nóng” ma túy thành “điểm sáng” bình yên tại Vân Hồ. Khán giả cũng được lắng nghe những chia sẻ về nỗ lực đưa thông tin chính thống đến đồng bào qua chương trình phát thanh bằng tiếng Mông, chương trình do Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Đài TNVN thực hiện.

Những câu chuyện cảm động từ các khách mời về hành trình chuyển hóa địa bàn là điểm nhấn của đêm giao lưu nghệ thuật.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: Các chuỗi hoạt động ngày hôm nay nằm trong chuỗi chương trình hướng về cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người làm công tác truyền thông, báo chí Công an nhân dân.

"Đó là cũng là phương châm hành động, mục tiêu thiết thực mà Báo chí Công an nhân dân hướng đến trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và để cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất", Trung tướng Đỗ Triệu Phong nói.

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, các hoạt động hôm nay nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” Kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tặng quà cho 12 cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng quà hỗ trợ các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Một số hình ảnh tại đêm giao lưu nghệ thuật:

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện đời sống sinh hoạt, nét đẹp văn hóa của dân tộc các anh em.

Ban tổ chức trao quà cho các cá nhân có thành tích trong phong trà Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

BTC tặng quà hỗ trợ các gia đình chính sách.

BTC tặng quà hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đêm giao lưu nghệ thuật đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham gia, cổ vũ.