Rực rỡ chương trình nghệ thuật “Vì bình yên bản làng” tại Sơn La
VOV.VN - Tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tối 16/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp với chủ đề “Vì bình yên bản làng”.
Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.
Với thời lượng 120 phút, chương trình đã mang đến không gian văn hóa Tây Bắc đặc sắc qua các tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, như: “Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc”, “Phiên chợ vùng cao”, “Tình ca Tây Bắc”…
Điểm nhấn của đêm giao lưu là những câu chuyện cảm động từ các khách mời về hành trình chuyển hóa địa bàn từ “điểm nóng” ma túy thành “điểm sáng” bình yên tại Vân Hồ. Khán giả cũng được lắng nghe những chia sẻ về nỗ lực đưa thông tin chính thống đến đồng bào qua chương trình phát thanh bằng tiếng Mông, chương trình do Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Đài TNVN thực hiện.
Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: Các chuỗi hoạt động ngày hôm nay nằm trong chuỗi chương trình hướng về cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người làm công tác truyền thông, báo chí Công an nhân dân.
"Đó là cũng là phương châm hành động, mục tiêu thiết thực mà Báo chí Công an nhân dân hướng đến trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và để cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất", Trung tướng Đỗ Triệu Phong nói.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tặng quà cho 12 cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng quà hỗ trợ các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Một số hình ảnh tại đêm giao lưu nghệ thuật: