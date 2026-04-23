中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sẽ có lộ trình bỏ giới hạn địa giới hành chính trong công chứng bất động sản

Thứ Năm, 14:51, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 23/4, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng với 489/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định xây dựng lộ trình thực hiện công chứng giao dịch bất động sản không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thu hẹp giao dịch bắt buộc công chứng

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ sẽ quy định lộ trình cụ thể để triển khai nội dung này, gắn với tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng và các cơ sở dữ liệu liên quan. Mục tiêu là vừa tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ rủi ro pháp lý trong các giao dịch.

Theo Báo cáo số 238/BC-CP ngày 21/4/2026, dự thảo luật đã được Chính phủ tiếp thu, giải trình và chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Việc hoàn thiện dự thảo bám sát yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật.

Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Một điểm đổi mới quan trọng là dự thảo luật không tiếp tục quy định danh mục cụ thể các giao dịch phải công chứng, mà chuyển sang xác lập tiêu chí chung để xác định các giao dịch thuộc diện bắt buộc công chứng.

Cách tiếp cận này giúp thu hẹp phạm vi các giao dịch phải công chứng, giảm ít nhất 6 loại giao dịch hiện đang được quy định tại các nghị định của Chính phủ. Đồng thời, khắc phục nguy cơ chồng chéo, xung đột với các luật chuyên ngành, góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho tổ chức, cá nhân và nâng cao tính minh bạch, ổn định của hệ thống pháp luật.

Dự thảo luật cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, cập nhật và công bố danh mục các giao dịch phải công chứng trên Cổng thông tin điện tử. Danh mục này mang tính chất tham chiếu, hỗ trợ tra cứu và áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời bảo đảm nguyên tắc các giao dịch cụ thể thuộc diện bắt buộc công chứng phải do luật chuyên ngành quy định.

Dự thảo luật tiếp tục kế thừa quy định giao UBND cấp tỉnh xây dựng đề án quản lý, phát triển tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời làm rõ yêu cầu đề án phải phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Việc duy trì cơ chế này nhằm phát triển mạng lưới công chứng theo hướng xã hội hóa có kiểm soát, gắn với nhu cầu của người dân và điều kiện kinh tế - xã hội từng địa bàn. Qua đó, bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ công chứng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa; đồng thời hạn chế tình trạng phát triển tự phát, cạnh tranh không lành mạnh hoặc tập trung quá mức tại các khu vực có lợi thế.

Từng bước mở rộng công chứng không theo địa hạt

Đối với giao dịch có đối tượng là bất động sản, dự thảo luật tiếp tục quy định thẩm quyền công chứng theo phạm vi tỉnh, thành phố nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định này phù hợp với đặc thù hoạt động công chứng hiện nay, khi công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của giao dịch, bao gồm cả việc kiểm tra, xác minh tình trạng pháp lý và thực tế của bất động sản. Trong bối cảnh cơ sở dữ liệu công chứng và các dữ liệu liên quan chưa được kết nối, chia sẻ đồng bộ trên toàn quốc, việc duy trì địa giới hành chính giúp hạn chế rủi ro công chứng trùng lặp đối với cùng một tài sản, bảo đảm an toàn pháp lý.

Kết quả bỏ phiếu thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng 

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã mở rộng thẩm quyền công chứng không theo địa hạt đối với các giao dịch không có đối tượng trực tiếp là bất động sản như hợp đồng ủy quyền, đặt cọc, chuyển nhượng hợp đồng. Quy định này góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch dân sự.

Đáng chú ý, luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện công chứng giao dịch bất động sản không phụ thuộc địa giới hành chính trên phạm vi toàn quốc. Việc triển khai sẽ gắn với điều kiện hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng và các cơ sở dữ liệu liên quan được hoàn thiện, vận hành đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ và an toàn pháp lý.

Dự thảo luật xác định việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng là yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ quản lý nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực công chứng.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng và các chương trình phát triển dữ liệu quốc gia, Chính phủ đề nghị Quốc hội giao tổ chức triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng đồng bộ, có khả năng kết nối, chia sẻ hiệu quả với các cơ sở dữ liệu liên quan.

Việc không quy định cứng thời hạn hoàn thành trong luật nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện nguồn lực và tiến độ triển khai thực tế. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai, bảo đảm hệ thống dữ liệu công chứng được vận hành hiệu quả, góp phần phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngoài các nội dung trọng tâm nêu trên, Chính phủ cho biết đã tiếp thu, giải trình đầy đủ các vấn đề khác tại Báo cáo số 238/BC-CP.

Việc sửa đổi Luật Công chứng lần này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Vân Hồng/VOV.VN
Tag: công chứng bất động sản công chứng không phụ thuộc địa giới Luật Công chứng sửa đổi 2026 công chứng toàn quốc bỏ giới hạn địa giới công chứng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giảm số lượng giao dịch phải công chứng, nhưng nhà đất vẫn theo địa hạt

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường ngày 11/4, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. Nhiều nội dung quan trọng được làm rõ như thu hẹp phạm vi giao dịch bắt buộc công chứng, duy trì quản lý theo địa hạt với bất động sản và xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng liên thông.

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường ngày 11/4, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. Nhiều nội dung quan trọng được làm rõ như thu hẹp phạm vi giao dịch bắt buộc công chứng, duy trì quản lý theo địa hạt với bất động sản và xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng liên thông.

Công chứng thời số hóa: Đừng để người dân phải chờ

VOV.VN - Tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Công chứng số 46/2024/QH15, nhiều đại biểu Quốc hội đã tập trung làm rõ những vấn đề “nóng” liên quan đến dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, với mục tiêu chung là giảm phiền hà cho người dân trong bối cảnh chuyển đổi số.

VOV.VN - Tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Công chứng số 46/2024/QH15, nhiều đại biểu Quốc hội đã tập trung làm rõ những vấn đề “nóng” liên quan đến dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, với mục tiêu chung là giảm phiền hà cho người dân trong bối cảnh chuyển đổi số.

Có nên bỏ quy định “chụp ảnh cùng công chứng viên”?

VOV.VN - Dự thảo Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng đề xuất bỏ quy định việc chụp ảnh người tham gia giao dịch ký văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên. Đại biểu Quốc hội cho rằng cần đánh giá kỹ lưỡng vấn đề này.

VOV.VN - Dự thảo Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng đề xuất bỏ quy định việc chụp ảnh người tham gia giao dịch ký văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên. Đại biểu Quốc hội cho rằng cần đánh giá kỹ lưỡng vấn đề này.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội