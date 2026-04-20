Sự hòa hợp hoàn hảo mở ra chân trời mới cho hợp tác tương lai Việt Nam - Hàn Quốc

"Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử 34 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là điểm khởi đầu cho bước nhảy vọt chiến lược nhằm nâng tầm quan hệ lên cấp độ cao hơn trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi.

Việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cao nhất hồi đầu tháng 4/2026 hứa hẹn mở ra tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ và vững chắc, giúp mối quan hệ này phát triển ổn định và lâu dài hơn trên nền tảng lòng tin vững bền giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam

Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung lần này mang nhiều ý nghĩa, qua đó tiếp tục củng cố sự gắn kết sâu sắc và “sự ăn ý” đã được khẳng định kể từ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm cách đây 8 tháng.

Đặc biệt hơn khi cả hai nhà lãnh đạo đều là những “người theo chủ nghĩa thực dụng” điển hình, luôn đặt lợi ích quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân lên hàng đầu, thay vì bị ràng buộc bởi hình thức hay danh nghĩa.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với sự bất định gia tăng và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng đang diễn ra nhanh chóng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ không chỉ mang tính ngoại giao đơn thuần mà còn hứa hẹn đem lại nhiều kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực.

Việt Nam đang dồn nhiều nguồn lực cho hiện đại hóa đất nước và phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong hành trình này, Hàn Quốc chắc chắn là “đối tác ưu tiên hàng đầu” mà Việt Nam có thể tin cậy. Hiện hợp tác kinh tế giữa hai nước đã vượt qua giai đoạn tập trung vào ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động, chuyển sang giai đoạn cùng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp tương lai và chia sẻ trách nhiệm bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàn Quốc sẵn sàng trở thành đối tác đồng hành vững chắc nhất trong quá trình chuyển đổi số và tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Thông qua chuyến thăm, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác nhanh chóng trong các lĩnh vực then chốt trực tiếp gắn liền với tăng trưởng kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận sâu rộng về các nội dung hợp tác bao gồm việc xây dựng hạ tầng quy mô lớn như đường sắt cao tốc, đô thị mới, cũng như phối hợp chiến lược trong lĩnh vực LNG và năng lượng tái tạo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Đặc biệt, công nghệ điện hạt nhân tiên tiến của Hàn Quốc và kinh nghiệm vận hành đô thị thông minh sẽ mang lại những giải pháp thiết thực cho an ninh năng lượng và các vấn đề đô thị của Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp Hàn Quốc tích cực đầu tư và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, cảng thông minh - những trụ cột của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình nâng cấp công nghiệp của Việt Nam.

Sự kết hợp giữa công nghệ và nguồn vốn của Hàn Quốc với nguồn nhân lực chất lượng cao và tiềm năng tăng trưởng năng động của Việt Nam sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng vươn xa không chỉ ở châu Á mà còn trên trường quốc tế.

Nền tảng vững chắc nhất thúc đẩy hợp tác chiến lược này chính là sự gắn bó sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Hiện làn sóng học tiếng Hàn tại Việt Nam cùng với sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam, đặc biệt là hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, đã gắn kết hai quốc gia không chỉ là láng giềng mà còn như một “gia đình”.

Giao lưu nhân dân với quy mô khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm cùng với sự trao đổi văn hóa sôi động chính là mạch nguồn không bao giờ cạn trong mối quan hệ hai nước. Sự đồng cảm sâu sắc dựa trên việc tôn trọng và thấu hiểu văn hóa lẫn nhau chính là nền tảng cốt lõi giúp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không bị lung lay trước bất kỳ biến động nào từ bên ngoài.

Thời gian đã chứng minh rằng sự gắn kết chân thành giữa con người với con người chính là nền tảng vững chắc nhất cho hợp tác giữa các quốc gia. Ở Việt Nam có câu "Lúc khó khăn mới biết ai là bạn", trong khi Hàn Quốc tin rằng “sau cơn mưa đất sẽ rắn chắc hơn”.

Niềm tin được xây dựng trong hơn 30 năm qua cùng nhau vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu đã trở thành tài sản to lớn mở ra một kỷ nguyên mới, là kim chỉ nam rõ ràng nhất cho chặng đường phía trước.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ là thời khắc lịch sử, mở ra “thời kỳ hoàng kim” mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Tôi kỳ vọng cái bắt tay giữa hai quốc gia - những đối tác hợp tác chủ chốt không chỉ trong ASEAN mà trên toàn cầu - sẽ trở thành trụ cột vững chắc, đóng vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung ở khu vực cũng như thế giới".

