Ông Phạm Đức Ấn sinh ngày: 1/2/1970; Quê quán: Tỉnh Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

Tóm tắt quá trình công tác

10/1994 - 3/2004: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng (từ 7/2000), Phó Trưởng phòng phụ trách (từ 10/2001) phòng Pháp chế-Chế độ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

3/2004 - 9/2006: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

10/2006 - 6/2009: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

7/2009 - 5/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ngân hàng tỉnh Hưng Yên (từ 9/2009); Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) (6/2009 - 6/2014).

6/2011 - 6/2014: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB).

6/2014 - 12/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (từ 8/2015) Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (4/2018 - 12/2018); Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (8/2018 - 12/2020), Phó Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

1/2019 - 4/2020: Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Văn phòng (từ 3/2019), Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/2020 - 12/2024: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 10/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 8/2022); Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII (từ 12/2020); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021).

12/2024 - 2/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

12/2024: Nghị quyết số 1341/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đồng chí chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

2/2025 - 9/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

17/9/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

23/9/2025: Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Bí thư Đảng ủy UBND, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

1/12/2025: Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo Nghị quyết số 1920/NQ-UBTVQH15.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.