中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

Thứ Tư, 12:40, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Phạm Đức Ấn sinh ngày: 1/2/1970; Quê quán: Tỉnh Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

tan thong doc ngan hang nha nuoc pham Duc An hinh anh 1
Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

Tóm tắt quá trình công tác

10/1994 - 3/2004: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng (từ 7/2000), Phó Trưởng phòng phụ trách (từ 10/2001) phòng Pháp chế-Chế độ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

3/2004 - 9/2006: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

10/2006 - 6/2009: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Pháp chế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

7/2009 - 5/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ngân hàng tỉnh Hưng Yên (từ 9/2009); Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) (6/2009 - 6/2014).

6/2011 - 6/2014: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB).

6/2014 - 12/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (từ 8/2015) Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (4/2018 - 12/2018); Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (8/2018 - 12/2020), Phó Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

1/2019 - 4/2020: Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Văn phòng (từ 3/2019), Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/2020 - 12/2024: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 10/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (từ 8/2022); Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII (từ 12/2020); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021).

12/2024 - 2/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

12/2024: Nghị quyết số 1341/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đồng chí chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

2/2025 - 9/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

17/9/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

23/9/2025: Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Bí thư Đảng ủy UBND, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

1/12/2025: Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo Nghị quyết số 1920/NQ-UBTVQH15.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

ong_pham_duc_an_chu_tich_ubnd_thanh_pho_da_nang_phat_bieu_nhan_nhiem_vu.jpg

Ông Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (8/9), HĐND thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ ba thực hiện quy trình về công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Ông Phạm Đức Ấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quốc hội khóa XVI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn được chỉ định làm Phó Bí thư Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Agribank Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội