Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh ngày: 26/8/1975; Quê quán: Tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm)

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn

Tóm tắt quá trình công tác

9/1993 - 6/1998: Học viên Học viện cảnh sát - Bộ Công an

7/1998 - 3/2005: Cán bộ Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát khu vực phường Cao Xanh, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

4/2005 - 5/2007: Cán bộ Cảnh sát Kinh tế Quận Tây Hồ, Hà Nội

6/2007 - 9/2009: Cán bộ Phòng 5, Cục cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an

10/2009 - 2/2011: Phó Trưởng Phòng 5, Phó Trưởng Phòng 4, Cục cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an

3/2011 - 4/2011: Trưởng Phòng Cục cảnh sát Kinh tế, kiêm Thư ký giúp việc cho lãnh đạo Bộ Công an

5/2011 – 5/2013: Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Cục cảnh sát Kinh tế, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh

6/2013 - 11/2014: Ủy viên Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Cục cảnh sát Đường thủy - Bộ Công an

12/2014 - 8/2018: Ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bí thư Đảng ủy Cục trưởng Cục Hậu cẩn - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an

8/2018 - 10/2018: Ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an

11/2018 - 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thỉẽn Huế

7/2020 - 5/2021: Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (từ tháng 10/2020), Ủy viên Trung ương Đảng (từ 1/2021)

6/2021 - 10/2024: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

11/2024 - 10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (từ 2/2025), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (từ 2/2025), Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

11/2025 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Chính phủ.

4/2026: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.