Tăng cường hợp tác pháp lý Việt Nam - Liên bang Nga

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko khẳng định, việc mời Việt Nam tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ 14 với tư cách quốc gia khách mời duy nhất, thể hiện vai trò quan trọng của Việt Nam trong định hình pháp lý quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thanh Tùng có cuộc làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko

Bộ trưởng Konstantin Chuychenko nhấn mạnh, quan hệ hợp tác pháp lý hai nước là hình mẫu tiêu biểu dựa trên Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự và hình sự. Hai bên cùng ghi nhận các hoạt động hợp tác như hội thảo, đào tạo, trao đổi chuyên môn được duy trì từ năm 2010 và còn nhiều dư địa phát triển trong bối cảnh quốc tế phức tạp.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định đây là minh chứng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời đề xuất tăng cường hoạt động của Tổ công tác hỗn hợp Việt-Nga, thúc đẩy đào tạo và cử sinh viên Việt Nam học luật tại Nga. Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác hiện có và chuẩn bị cho chương trình giai đoạn tiếp theo, đồng thời mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 24/6 hai vị Bộ trưởng đã tham dự Lễ khai mạc Triển lãm "Gian trưng bày quốc gia" của Việt Nam. Đây được coi là một điểm nhấn của Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ 14. Triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá các thành tựu nổi bật trong cải cách thể chế, cải cách tư pháp và hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.