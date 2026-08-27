Thái Nguyên đã xử lý hơn 99,5% cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

429 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, địa phương đã tập trung xử lý tài sản công dôi dư theo hướng đưa vào quản lý, sử dụng hiệu quả, hạn chế bỏ không, lãng phí.

Bà Vũ Thị Anh Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ sở nhà đất được tỉnh Thái Nguyên quản lý rất chặt chẽ, báo cáo biến động theo tuần.

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 429/431 cơ sở nhà, đất dôi dư được chuyển giao về UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Trong số này, một số cơ sở được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị để bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao và địa điểm sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư.

Bà Vũ Thị Anh Dung, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên, cho biết trong 429 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý, có 40 cơ sở được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị Trung ương để sử dụng làm trụ sở. Các cơ sở được bố trí cho Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, Viện Kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước, Đại học Thái Nguyên và một số cơ quan, đơn vị khác.

Đặc biệt, UBND các xã, phường đã thực hiện bàn giao các cơ sở cho cơ quan, đơn vị Trung ương quản lý, sử dụng đúng mục đích, qua đó phát huy công năng của trụ sở, phục vụ hoạt động của các đơn vị và hạn chế lãng phí tài sản công.

Đưa tài sản công dôi dư vào khai thác

Cùng với việc điều chuyển, 28 cơ sở nhà, đất dôi dư được UBND tỉnh Thái Nguyên giao cho UBND các xã, phường và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp của địa phương quản lý, khai thác. “Đến nay, 16 cơ sở đã ký hợp đồng cho thuê, góp phần đưa tài sản công vào sử dụng, khai thác thay vì để trống hoặc xuống cấp”, bà Vũ Thị Anh Dung cho biết.

Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên khẳng định, thực hiện chỉ đạo từ trung ương, tỉnh Thái Nguyên rất quyết liệt đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào quản lý, sử dụng và khai thác cho thuê góp phần hạn chế tình trạng bỏ không, xuống cấp tài sản công; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

“Việc thống kê cơ sở nhà đất được chúng tôi rà soát liên tục, cập nhật hàng tuần, nếu đơn vị nào được bàn giao, sau đó thấy không còn phù hợp hoặc không có nhu cầu là Sở Tài chính lập phương án báo cáo UBND tỉnh xin chỉ đạo, xử lý ngay, theo tuần, theo tháng, không để trụ sở bỏ trống mà không được quản lý, sử dụng”, bà Dung thông tin.

Việc điều chuyển, bố trí và khai thác tài sản cũng giúp các cơ quan, đơn vị có thêm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, giảm áp lực về trụ sở làm việc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trụ sở Báo Bắc Kạn cũ trước sáp nhập nay đã cho 1 đơn vị tư nhân thuê và đang được cải tạo lại để làm nơi tổ chức sự kiện

Theo Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên, hiện chỉ còn 2 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Trong đó có Trụ sở Ban Quản lý dự án khu vực VII thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc. Nguyên nhân là việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở này chưa hoàn tất. Như vậy, với 429/431 cơ sở nhà, đất được xử lý, tỷ lệ hoàn thành đạt hơn 99,5%.

Việc nhanh chóng xử lý, điều chuyển và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư được kỳ vọng góp phần phát huy hiệu quả tài sản công, hạn chế lãng phí, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.