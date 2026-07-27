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Thành lập Cục Chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội

Thứ Hai, 18:52, 27/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Nghị quyết số 302/NQ-UBTVQH16 Thành lập Cục Chuyển đổi số.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Cục Chuyển đổi số là cục loại 2 trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Cục có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, tham mưu giúp Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thống nhất quản lý và tổ chức triển khai công tác chuyển đổi số, xây dựng và phát triển hệ sinh thái số, quản lý khoa học và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo an ninh mạng, an toàn và bảo mật thông tin, quản lý khoa học, quản lý dữ liệu, thực hiện tin nguồn, đăng tải thông tin, hình ảnh phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Ngoài ra, Cục Chuyển đổi số tham mưu giúp việc và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giao.

Cục Chuyển đổi số có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số có 3 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp.

Nghị quyết yêu cầu Văn phòng Quốc hội tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số.

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Giảm còn 7 đơn vị kiểm toán chuyên ngành của Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Sáng nay (27/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giảm số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành từ 8 xuống còn 7, đồng thời đổi tên Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thành Vụ Chính sách Kiểm toán Nhà nước. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

PV/VOV.VN
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