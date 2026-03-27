Thắt chặt đoàn kết quân - dân từ công tác tôn giáo

Ngày 27/3, tại TP.HCM, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Tham dự có 100 đại biểu đại diện nhiều tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hồi giáo, Bà La Môn giáo… Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng cường gắn kết, củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức tôn giáo, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Gắn kết quân - dân

Tại buổi gặp mặt, các chức sắc tôn giáo bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả phối hợp hiệu quả giữa lực lượng vũ trang Quân khu với các tổ chức tôn giáo thời gian qua. Nhiều ý kiến khẳng định mối quan hệ gắn bó quân - dân ngày càng bền chặt, góp phần giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế và củng cố niềm tin của đồng bào có đạo.

Những năm qua, LLVT Quân khu 7 triển khai hiệu quả nhiều chủ trương tăng cường gắn kết với đồng bào tôn giáo.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Thường trực Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam cho rằng, qua các hoạt động phối hợp đã thể hiện rõ tinh thần “quân với dân như cá với nước”, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Thời gian qua, Hội thánh Tin lành Việt Nam luôn chú trọng hướng dẫn tín hữu sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

"Chúng tôi thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, hưởng ứng các cuộc vận động để xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo, tham gia tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Điều này chứng minh rằng một tín đồ tốt trước hết phải là một công dân tốt. Về phía Tổng liên hội, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn các tín hữu sống tốt đạo đẹp đời, tích cực tranh đấu với các hành vi lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc" - Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận nói.

Các chức sắc tôn giáo đồng hành cùng lực lượng vũ trang xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Linh mục Phạm Văn Hòa, Chánh xứ Tân Quy - xã Bình Mỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM cũng cho biết, đồng bào Công giáo luôn phát huy tinh thần “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Các linh mục, tu sĩ thường xuyên hướng dẫn giáo dân tuân thủ pháp luật, cảnh giác trước thông tin sai lệch, không để bị lợi dụng.

Nhiều giáo xứ đã phối hợp hiệu quả với chính quyền xây dựng mô hình khu dân cư an toàn, tổ tự quản, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

"Các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thanh niên Công giáo thành phố luôn tích cực thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Nhiều gia đình giáo dân động viên con em lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ" - Linh mục Phạm Văn Hòa chia sẻ.

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân

Tôn giáo đồng hành bảo vệ Tổ quốc

Đối với Phật giáo, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, sau sáp nhập, Phật giáo Đồng Nai là một trong những trung tâm lớn của cả nước với hơn 1,3 triệu tín đồ. Giáo hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trong đó có lực lượng vũ trang, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thông qua các khóa tu, buổi thuyết giảng, Phật giáo đã tuyên truyền, vận động Phật tử tin tưởng vào chủ trương của Đảng, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

"Chúng tôi thường xuyên đưa ra các buổi thuyết giảng, các khóa tu mùa hè, các khóa tu bát quan trai để tuyên truyền, vận động hơn 1,3 triệu tín đồ Phật tử tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Động viên con em thanh niên Phật tử hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư" - Thượng tọa Thích Huệ Sanh cho hay.

Các đại biểu chức sắc các tôn giáo tham dự buổi gặp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM.

Song song đó, các hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần hỗ trợ người nghèo, bảo vệ môi trường, góp phần cùng với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, địa bàn Quân khu 7 có quy mô lớn, đa dạng dân tộc, tôn giáo, là nguồn lực quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã triển khai hiệu quả nhiều chủ trương tăng cường gắn kết với đồng bào tôn giáo.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi gặp mặt

Riêng năm 2025, Quân khu tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 1.600 chức sắc; triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, công trình dân sinh tại vùng đồng bào có đạo.

Đồng bào các tôn giáo đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tham gia nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; trong đó có hơn 4.400 thanh niên là tín đồ tôn giáo nhập ngũ năm 2026. Vai trò của các chức sắc, chức việc ngày càng được khẳng định như cầu nối quan trọng giữa chính quyền và Nhân dân.

"Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu mong muốn và đề nghị quý vị chức sắc các tôn giáo tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng vũ trang quân khu. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào có đạo đồng thuận và tin tưởng thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc tôn giáo. Hãy luôn là những tấm gương sáng trong cộng đồng để đồng bào, tín đồ noi theo, sống tốt đời đẹp đạo, thực sự là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân" - Trung tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh.