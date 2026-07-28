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VOV.VN - Sáng 27/7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã bầu ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_thieu-tuong-to-anh-dung-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa.m3u8
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Phát hiện 26 hài cốt liệt sĩ cùng di ảnh quý giá dưới lòng đất Đồng Nai
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2026-07/tiktok_thieu-tuong-to-anh-dung-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa.m3u8
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