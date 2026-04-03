Thông báo Kết luận kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Thành thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 của 22 đoàn kiểm tra đối với 40 Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trự thuộc Trung ương; triển khai kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Theo báo cáo của Đoàn, qua kiểm tra, giám sát đợt 1 đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, khuyết điểm cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Đoàn Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cung cấp hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ các hoạt động kiểm tra, giám sát ở cơ sở, hoàn thành nội dung giám sát đợt 1 theo đúng quy trình, quy định của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong từng năm và cả nhiệm kỳ, nắm bắt toàn diện công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại các cấp ủy, bảo đảm Nghị quyết được thực hiện hiệu quả ngay từ khi ban hành; đồng thời ghi nhận từ thực tế kịp thời phản ánh, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển đất nước.

Nhấn mạnh bốn nội dung triển khai kiểm tra đợt 2, đồng chí Trần Sỹ Thanh nêu rõ, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đều là những công tác rất trọng tâm, vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: kiểm tra, giám sát là xây dựng, đồng hành, phát hiện những vấn đề cần hoàn thiện, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, qua đó cùng tìm ra cách làm hay, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Trần Sỹ Thanh, việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cũng là phương thức, công cụ góp phần thúc đẩy tiến độ, chất lượng công việc trong toàn hệ thống. Qua kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cho thấy, Lạng Sơn đã cùng cả nước tổ chức thành công sự kiện trọng đại, đó vừa là niềm tin, là minh chứng, thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý 1 của Lạng Sơn đã cho những tín hiệu tích cực, tạo động lực để Lạng Sơn tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các thông điệp quan trọng của Hội nghị Trung ương 2 và các bài phát biểu của Tổng Bí thư, cập nhập kịp thời vào chương trình hành động và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, chỉ đạo sát sao, bảo đảm thực hiện có kết quả trong từng tháng, từng quý, trong từng tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh khẳng định, trong thời gian tới sẽ phối hợp cùng Đoàn kiểm tra số 25 triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiêm túc khắc phục các khuyết điểm được Đoàn kiểm tra chỉ ra qua kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nỗ lực bằng giải pháp cụ thể thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá phát triển, góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số như mục tiêu đề ra.