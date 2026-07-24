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Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ năm và bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV

Thứ Sáu, 18:19, 24/07/2026
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VOV.VN - Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm và bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

1. Buổi sáng ngày 24/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV làm việc tại Hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. 

Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung: 

(1) Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

(2) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. 

(3) Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương.

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Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV họp phiên bế mạc, chiều 24/7

2. Buổi chiều, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị tại Hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế - xã hội và phát triển đất nước.

Đồng chí Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội an toàn và an ninh quốc gia.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâmphát biểu bế mạc Hội nghị.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Văn Hiếu/VOV
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