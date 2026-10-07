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Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương khóa XIV

Thứ Tư, 16:32, 07/10/2026
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VOV.VN - Ngày 07/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba.

Buổi sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 3 nội dung:

(1) Đề án "Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững".

(2) Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân).

(3) Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong các ngày 05/10 và 06/10/2026.

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Quang cảnh Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận 3 nội dung:

(1) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

(2) Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

(3) Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày mai (08/10/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc Hội nghị.

Việt Cường/VOV
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