Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã kịp thời, nghiêm túc cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Công tác định hướng dư luận, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao thành phố Huế trong công tác nhân sự cho cuộc bầu cử được thực hiện chặt chẽ. Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo thành phần, số lượng cơ cấu theo đúng quy trình, quy định. Các hội nghị hiệp thương được thực hiện nghiêm túc, tạo tiền đề quan trọng cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả tại thành phố Huế. Địa phương đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức truyền thống với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; trong đó có điểm nhấn là việc phát huy hiệu quả nền tảng Hue-S trong kết nối, lan tỏa thông tin, phục vụ đô thị thông minh.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép sáng tạo thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang bản sắc Huế. Ông Lê Hoài Trung ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo tiến độ, phân công rõ trách nhiệm; thể hiện nguyên tắc "6 rõ": rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực, rõ người chịu trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ thời gian và rõ kết quả.

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh, nổi bật là thành phố Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng, hiệu quả.... Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đã sớm ban hành Kế hoạch phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ bầu cử, như quy trình tiếp nhận hồ sơ ứng cử, ấn định đơn vị bầu cử và lập danh sách cử tri cho cán bộ chủ chốt cấp xã, phường.

"Từ sự chuẩn bị bài bản, chu đáo nên tỷ lệ cử tri đi bầu của thành phố Huế rất cao 99,996 %, cao thứ hai của cả nước sau Lào Cai. Kết quả thành phố đã bầu đủ 9/9 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 53/53 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm", ông Lê Hoài Trung nói.

Đoàn kiểm tra giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ triển khai đợt kiểm tra tiếp theo dự kiến vào tháng 9/2026. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội XIV.