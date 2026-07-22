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Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ Tư, 20:38, 22/07/2026
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VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với lòng thành kính sâu sắc và sự biết ơn vô hạn, tôi trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mỗi tấc đất của non sông Việt Nam đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, ý chí và khát vọng trường tồn của biết bao thế hệ con cháu Lạc Hồng. Dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công đức, sự hy sinh, cống hiến của các bậc tiên tổ, tiền nhân; thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của Nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các thương, bệnh binh. (Ảnh: VGP)

Gần một thế kỷ dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp đồng chí, đồng bào đã không quản ngục tù, bom đạn, gian khổ và hy sinh, kiên cường đi qua những thử thách khốc liệt nhất của lịch sử. Có những người trở về với những vết thương mang theo suốt cuộc đời; có những người đã nằm lại nơi chiến trường, giữa núi rừng, sông biển hoặc trong lòng đất mẹ mà đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ. Dẫu ở đâu, các đồng chí đều đã hóa thân vào non sông gấm vóc, trở thành những Sao sáng dẫn đường, soi sáng con đường độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước; là những viên gạch nền móng, bền vững nhất dựng xây thành trì cách mạng Việt Nam, là nền tảng để dân tộc ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha anh đã làm cho lịch sử dân tộc thêm vẻ vang, bồi đắp nên bản lĩnh, cốt cách và sức mạnh Việt Nam qua mọi thời đại. Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc; tên tuổi các liệt sĩ có thể khắc trên bia mộ hoặc còn chưa viết thành tên, nhưng linh hồn, khí phách và uy danh của các đồng chí sẽ mãi mãi trường tồn cùng non sông Việt Nam, sống trong lòng Nhân dân và tỏa sáng trong hành trình phát triển của đất nước.

Các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng, không thể tách rời của dân tộc và của sự nghiệp cách mạng. Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước; để những hy sinh, cống hiến của đồng chí, đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp này, tôi cũng nhiệt liệt biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình, là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Tôi cảm ơn Nhân dân cả nước, tôi biểu dương và trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia Chiến dịch. Tôi mong các đồng chí giữ vững ý chí, niềm tin và trách nhiệm; vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục đồng hành, hiện thực hóa công tác tri ân bằng những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập ổn định, bền vững, giúp các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Kính chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và Nhân dân tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thân ái!   

  TÔ LÂM
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
                                         Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam                                                                                         

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước

VOV.VN - Thăm lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng AI, ADN và chuyển đổi số trong công tác tìm kiếm liệt sĩ.

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