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Cải chính

Thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ Năm, 14:47, 02/07/2026
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VOV.VN - Ngày 2/7/2026, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (gồm điểm cầu Trung ương - điểm cầu chính và điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố). 

Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Bộ Tư pháp cho biết, Công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết và ban hành các thông tư hướng dẫn thi hành luật; tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, nhất là thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, sơ kết việc sắp xếp tổ chức hệ thống THADS sự gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực thực thi pháp luật.

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Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhiều “đại án” với giá trị phải thi hành đặc biệt lớn, số lượng đương sự lên đến hàng chục nghìn người, tài sản rải rác ở nhiều địa phương… toàn Hệ thống THADS đã nỗ lực, đạt được những kết quả quan đáng ghi nhận, kết quả thi hành án vẫn giữ được sự ổn định tương đương cùng kỳ năm trước.

Kết quả THADS 8 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/5/2026), về việc: đã thi hành xong 350.323 việc, đạt tỷ lệ 55,43% so với cùng kỳ năm 2025; về tiền: đã thi hành xong hơn 117 nghìn tỷ đồng (tăng 40,53%) so với cùng kỳ năm 2025; đạt tỷ lệ 31,11% (tăng 4,44%) so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt kết quả đáng khích lệ với hơn 6 nghìn tỷ đồng được thu hồi.

Cắt giảm 697 thủ tục hành chính

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp tiếp tục chủ động tham mưu nhiều chính sách lớn về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật theo tinh thần lấy thể chế là “đột phá của đột phá”.

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Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị

Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, thần tốc, tạo chuyển biến rõ nét trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cắt giảm 697 TTHC, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính, cắt giảm 1.754 đăng ký kinh doanh không cần thiết. Đến nay, đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Công tác bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, quản lý xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;... tiếp tục được hoàn thiện về mặt thể chế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Công tác pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và triển khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế về pháp luật có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Bảo đảm thể chế đi trước, mở đường cho phát triển

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức THPL; tập trung xây dựng các đề án lớn về hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thể chế đi trước, mở đường cho phát triển.

Tập trung triển khai Chương trình lập pháp năm 2026 và chuẩn bị Chương trình lập pháp năm 2027; khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết; tập trung mọi nguồn lực hoàn thành Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước; kịp thời phát hiện, xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, tạo lập hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi và ổn định. Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD.

Đặc biệt, Bộ, ngành Tư pháp sẽ nâng cao hiệu quả công tác THADS, thi hành án hành chính, nhất là thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số trong Hệ thống THADS, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công tại các bộ, ngành, địa phương; Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, bổ trợ tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, xử lý vi phạm hành chính, pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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