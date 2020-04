Thủ tướng: Bảo vệ sức khỏe nhân dân là nguyên tắc tối thượng hiện nay

Chiều 13/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp phòng, chống Covid-19. Thủ tướng yêu cầu toàn xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 trong giai đoạn này. Đến ngày 15/4 Chính phủ sẽ xem xét cụ thể để đưa ra biện pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh, trên cơ sở báo cáo của các cấp, ngành và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hà Nội, TP. HCM và nhiều địa phương đã có các biện pháp cương quyết về cách ly xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trong Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, trong khi đa số người dân tuân thủ yêu cầu cách ly thì ở nhiều nơi, người dân tuân thủ chưa nghiêm, thậm chí một số cửa hàng dịch vụ thuộc nhóm phải đóng cửa đã mở cửa trở lại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.

Nhấn mạnh đây là điều rất nguy hiểm, nhất là khi dịch đã lây lan trong cộng đồng mà thôn Hạ Lôi của huyện Mê Linh (Hà Nội) là một ví dụ điển hình, Thủ tướng yêu cầu chúng ta không thể chủ quan, tuyệt đối không lơi là, mất cảnh giác. Cả nước thực hiện nghiêm trong thời gian ngắn để không phải thực hiện phong tỏa trong thời gian dài.

“Chúng ta nói mục tiêu kép nhưng ưu tiên là bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đó là nguyên tắc tối thượng hiện nay. Chính vì thế, việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 trong giai đoạn này là rất quan trọng. Đến ngày 15/4 chúng ta sẽ xem xét cụ thể để xử lý căn bản hơn trên cơ sở đề nghị các cấp, ngành và Ban Chỉ đạo Trung ương. Cho nên, việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, không tụ tập đám đông và một số quy định khác cần tiếp tục được thực hiện tại các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là các đô thị lớn và những tỉnh có dịch. Chỉ thị 16 vẫn có hiệu lực trên đất nước ta, nếu chúng ta nơi lỏng, sẽ xóa đi thành quả của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân Việt Nam đã dày công trong suốt thời gian qua”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục khóa chặt nguồn lây bên ngoài, khoanh chặt ổ dịch bên trọng, khoanh vùng dập dịch nhanh hiệu quả là cần thiết. Ban Chỉ đạo hướng dẫn thành lập 63 đội truy tìm và dập dịch ở 63 địa phương cả nước, phát hiện nhanh để dịch không lây ra cộng đồng.

Theo đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai các ứng dụng để hạn chế dùng tiền mặt trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng đồng ý về chủ trương và giao Bộ Thông tin và Truyền thông và Ngân hàng Nhà nước phối hợp triển khai.

Thủ tướng cũng đồng ý để các bộ, ngành phối hợp triển khai khám chữa bệnh trực tuyến tại 14.000 cơ sở khám chữa bệnh; giao Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện và đưa vào phần mềm giám sát và tìm các đối tượng ghi nhiễm. Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu khẩu trang, trang thiết bị y tế cho các nước cần trên tinh thần đảm bảo nhu cầu trong phòng, chống dịch ở nước ta.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc học và thi của các cấp để có quyết định cụ thể và phù hợp. Bộ Công an, nhất là công an các địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó điều tra xử lý nghiêm một số vụ vi phạm như các vụ đua xe trái phép.

Đối với các địa phương, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi đông công nhân, người yếu thế, lái xe, nhân viên phục vụ...

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà khoa học đã ngày đêm tìm kiếm dữ liệu, đáp ứng kịp thời việc tìm kiếm, truy quét các ca bệnh, đối tượng liên quan; sản xuất các thiết bị phục vụ trong nước và xuất khẩu./.