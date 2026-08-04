Thủ tướng: Biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển

Tóm tắt

VOV.VN - Tiếp tục chương trình Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng nay (04/08) dự Phiên toàn thể ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới “Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao trong việc không chỉ giữ vững hòa bình mà còn phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển.

