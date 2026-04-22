Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Margus Tsahkna cùng đoàn doanh nghiệp Estonia tháp tùng Bộ trưởng; chúc mừng những thành tựu phát triển của Estonia đạt được trong thời gian qua, nhất là việc Estonia trở thành Trung tâm công nghệ thông tin ở Trung Đông Âu và là một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển chính phủ điện tử trên thế giới; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Estonia là đối tác ưu tiên ở khu vực Baltic và là thành viên tích cực của EU; trân trọng gửi lời chào và mời Thủ tướng Estonia sớm thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị; tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, phấn đấu tăng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới; đề nghị Estonia có tiếng nói thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo đột phá trong thương mại đầu tư hai nước, thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam; tích cực triển khai trụ cột chính của hai nước về chuyển đổi số, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna

Về các lĩnh vực ưu tiên, Thủ tướng đánh giá cao thế mạnh của Estonia trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề nghị Estonia tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, trong đó tập trung vào phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số toàn diện, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ robot, sản xuất thông minh, tự động hóa công nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna trân trọng cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh dự là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của EU thăm chính thức Việt Nam sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao và bộ máy Chính phủ. Chúc mừng Thủ tướng vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, ông Margus Tsahkna bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra, trong đó có mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số.

Bộ trưởng Margus Tsahkna khẳng định Việt Nam là một trong các đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á

Bộ trưởng Margus Tsahkna khẳng định Estonia hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong các đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á và mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Estonia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Bộ trưởng khẳng định, phía Estonia nhất trí cao với các định hướng lớn của Thủ tướng Lê Minh Hưng và sẵn sàng phối hợp triển khai hiệu quả; nhấn mạnh phía Estonia sẽ hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo; cho biết cùng tham gia đoàn có đại diện khoảng 10 doanh nghiệp tiêu biểu của Estonia hoạt động trong nhiều lĩnh vực thế mạnh cho thấy phía Estonia rất quan tâm hợp tác với Việt Nam theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Margus Tsahkna đã chuyển lời mời của Thủ tướng Estonia mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Estonia vào thời gian phù hợp.

Chiều nay (22/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna nhân dịp thăm chính thức Việt Nam