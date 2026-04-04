Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Kuwait tại Việt Nam

Thứ Bảy, 20:54, 04/04/2026
VOV.VN - Ngày 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yousef Ashour Al-Sabbagh, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và cũng như hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng giữa hai nước.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao quan hệ với Kuwait. Nhắc lại kết quả cuộc điện đàm thành công với Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Al-Abdullah Al-Sabah vào đầu tháng 3 vừa qua, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait và triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 theo hướng đa dạng hoá các lĩnh vực hợp tác.

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và các Lãnh đạo Kuwait, mời Thủ tướng Kuwait thăm chính thức Việt Nam trong năm 2026.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao quan hệ với Kuwait.

Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, Thủ tướng bày tỏ quan ngại về những tác động tiêu cực đến an ninh và sự ổn định của thị trường kinh tế, năng lượng toàn cầu. Thủ tướng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời mong muốn hòa bình sớm được khôi phục tại khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Yousef Ashour Al-Sabbagh

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán FTA giữa Việt Nam và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), tăng cường kết nối mạnh mẽ hơn nữa giữa doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị phía Kuwait cùng hợp tác chặt chẽ trong vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng nhằm ứng phó với những thách thức hiện nay, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại sứ Kuwait chia sẻ Quốc vương và Lãnh đạo Kuwait đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Kuwait tháng 11/2025 và đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, tạo một bước chuyển quan trọng trong quan hệ hai nước; cho biết các bộ, ngành liên quan của hai nước đang tích cực triển khai hiệu quả các kết quả của chuyến thăm.

Trong bối cảnh hiện nay, Đại sứ cho biết Kuwait đã và sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời khẳng định Chính phủ Kuwait đang nỗ lực cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho người dân Kuwait và người nước ngoài đang cư trú tại Kuwait, trong đó có các công dân Việt Nam.

Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực, tích cực làm cầu nối khuyến khích các tập đoàn năng lượng và các quỹ đầu tư Kuwait tăng cường hiện diện tại Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và tin cậy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Đại học RMIT

VOV.VN - Chiều 2/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn công tác của Đại học RMIT Melbourne (Australia) do Giáo sư Alec Cameron, Giám đốc Đại học, Phó Chủ tịch hội đồng trường làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

